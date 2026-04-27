Трамп ответил на обвинения нападавшего в изнасилованиях

Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп назвал "больным человеком" 31-летнего Коула Томаса Аллена, который совершил покушение на него и членов администрации во время ужина корреспондентов Белого дома, и решительно отверг обвинения в насилии, изложенные в манифесте нападающего. В частности, мужчина обвинил его в педофилии, изнасилованиях и государственной измене.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Трамп высказался об обвинениях стрелка в манифесте

Дональд Трамп эмоционально отреагировал на эти упреки.

"Меня связали с вещами, которые не имеют ко мне никакого отношения. Меня полностью оправдали... Да, он это написал. Но я — не насильник. Я никого не насиловал. Я читал этот манифест. Он больной человек", — сказал Дональд Трамп.

Президент подчеркнул, что Аллен ранее был верующим христианином, но впоследствии трансформировался в "антихристианина". По словам Трампа, семья нападавшего даже пыталась предупредить правоохранителей об изменениях в его психике. В своем тексте Аллен также высмеял "высокомерное" отсутствие безопасности в отеле Hilton, отметив, что спокойно прошел внутрь с арсеналом оружия, потому что ни один человек не видел в нем угрозы.

Читайте также:

После инцидента Трамп поднял вопрос об уязвимости гражданских объектов для проведения мероприятий такого уровня. Он заявил, что такой ситуации никогда бы не произошло, если бы на территории Белого дома уже был завершен специальный защищенный бальный зал.

"Это событие никогда бы не произошло, учитывая военно-секретный бальный зал, который сейчас строится в Белом доме. Его невозможно построить достаточно быстро! " — заявил Трамп.

Новини.LIVE писали, что стрельба произошла вечером 25 апреля в отеле Hilton во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. Нападавший путешествовал на поезде Amtrak из Лос-Анджелеса через Чикаго в Вашингтон. Поскольку пассажиры поездов в США не проходят через металлоискатели, он смог беспрепятственно перевезти дробовик, пистолет и несколько ножей.

Вечером субботы на контрольно-пропускном пункте отеля Аллен выстрелил из дробовика в агента Секретной службы. Пуля попала в защитный жилет офицера, что спасло ему жизнь, а самого нападавшего задержали на месте. Из-за выстрелов Дональда Трампа, первую леди Меланию, вице-президента Джей Ди Венса и членов Кабинета министров экстренно эвакуировали с места происшествия.

Сейчас Аллену предъявили федеральные обвинения в покушении на убийство должностного лица и нападении на офицера. ФБР продолжает изучать его прошлое, а сам президент попросил перенести официальный ужин на 30 дней из-за угрозы политического насилия.