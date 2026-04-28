Чарльз III готовится к выступлению в Конгрессе: детали второго дня визита

Дата публикации 28 апреля 2026 11:26
Король Великобритании Чарльз и королева Камилла вместе с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией. Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла начали свой первый государственный визит в США за последние 19 лет. В понедельник, 27 апреля, монарх встретился с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, что стало началом четырехдневной дипломатической миссии, направленной на укрепление трансатлантических связей на фоне разногласий относительно войны в Иране.

Об этом сообщает AFP, передает Новини.LIVE.

Программа визита Чарльза III в США — с кем встретится монарх

Первый день государственного визита начался с официального приема в Южном портике Белого дома, где супруги Трампы встретили британскую королевскую пару. После непродолжительного чаепития в Зеленой комнате Трамп лично провел для короля экскурсию по территории резиденции, в частности показал обновленную пасеку на Южной лужайке.

Официальная часть вечера переместилась в резиденцию британского посла, где состоялась садовая вечеринка на 650 гостей. Среди приглашенных были замечены не только влиятельные политики, например спикер Майк Джонсон или министр финансов Скотт Бессент, но и известные общественные деятели и спортсмены, в частности олимпийский чемпион Том Дейли.

Отношения между странами стали напряженными из-за критики Трампа в адрес британского премьера Кира Стармера по ограничению доступа американской авиации к базам для ударов по Ирану. Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул, что возлагает большие надежды именно на авторитет короля Чарльза:

"Он представляет свою страну так, как никто другой не может этого сделать. Я верю, что этот визит поможет нам найти общий язык и восстановить тот уровень отношений, который всегда был между нашими государствами".

Программа визита остается чрезвычайно плотной. Во вторник Чарльза III ждет историческое выступление перед обеими палатами Конгресса - он станет лишь вторым британским монархом в истории, кто произнесет такую речь.

Также запланирован государственный ужин и обзор военного парада с участием всех родов войск США. Завершится турне посещением мемориала 11 сентября в Нью-Йорке и первым официальным визитом монарха на Бермудские острова.

Новини.LIVE писали также о том, как Дональд Трамп отреагировал на обвинения стрелка, который пытался убить американского президента. В частности, в тексте говорилось, что стрелок считает Дональда Трампа насильником, предателем и вором.

Отдельно Дональд Трамп высказался относительно того, как он оценивает переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он заявил, что считает разговоры с лидерами стран хорошими.

США Дональд Трамп король Чарльз ІІІ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
