Чарльз III виступив у Конгресі США і закликав допомогти Україні

У вівторок, 28 квітня, король Британії Чарльз III виступив із промовою в Конгресі США. У ній наголосив, що США перебувають "у самому серці НАТО", а також підкреслив важливість підтримки України на тлі глобальної нестабільності.

Що сказав Чарльз III Конгресу США

У своєму історичному виступі король заявив, що США перебувають у самому серці НАТО, що, ймовірно, є спростуванням погроз президента США Дональда Трампа вийти з Альянсу.

Чарльз наголосив, що Велика Британія взяла на себе зобов'язання щодо найзначнішого і найстійкішого збільшення витрат на оборону з часів холодної війни, відповівши таким чином на заяви Трампа про те, що США підтримують Європу військовою міццю.

"Від глибин Атлантики до крижаних шапок Арктики, що катастрофічно тануть, відданість і досвід ЗС США та їхніх союзників лежать в основі він, вони прихильні до захисту один одного, до захисту наших громадян та інтересів, до гарантування безпеки північноамериканців та європейців від наших спільних супротивників. Наші зв'язки у сфері оборони, розвідки та безпеки нерозривно пов'язані відносинами, вимірюваними не роками, а десятиліттями", — сказав він.

Зазначимо, що на початку квітня Трамп попередив, що "абсолютно точно" розглядає можливість виходу США з НАТО після того, як союзники Америки відмовилися приєднається до військової кампанії проти Ірану. Відтоді американський президент не раз повторював це попередження.

Повертаючись до Чарльза III, він згадав також теракти 11 вересня 2001 року в США, коли вперше була застосована стаття 5 НАТО. У цьому контексті він натякнув на те, що Україна, як і раніше, потребує захисту.

"Така ж непохитна рішучість необхідна для захисту України та її наймужніших людей - для забезпечення справді справедливого і міцного миру", — заявив король під оплески.

Пізніше він знову повернувся до теми Британії та США, і прагнучи "загоїти" розкол між лідерами двох країн, Чарльз всіляко підкреслював історичні зв'язки між двома державами. Він говорив, що це "один із найбільших союзів в історії людства", і що партнерство між Лондоном і Вашингтоном "сьогодні важливіше, ніж будь-коли".

Також король наполягав на тому, що історія Британії та США за останні 250 років — це історія "примирення та оновлення".

"Я від щирого серця молюся, щоб наш Альянс продовжував захищати наші спільні цінності разом із нашими партнерами в Європі та Співдружності, а також в усьому світі, і щоб ми ігнорували заклики до ще більшої замкнутості. Велика Британія і США завжди знаходять способи зблизитися", — зазначив британський монарх.

Крім того, Чарльз III у своєму виступі згадав про стрілянину, яка сталася 25 квітня на вечері Трампа з журналістами в одному з готелів Вашингтона.

"Якими б не були наші розбіжності, які б розбіжності в нас не були, ми єдині у своїй прихильності відстоюванню демократії, захисту всього нашого народу від шкоди та привітанню мужності тих, хто щодня ризикує своїм життям, служачи нашим країнам", — сказав король.

Додамо, що виступ Чарльза III тривав близько 20 хвилин. Він виступив у Конгресі США з нагоди 250-річчя підписання декларації незалежності Америки, і це відбулося в рамках його візиту до Вашингтона.

Як повідомляло Новини.LIVE, король Британії Чарльз III і Королева Камілла прибули до США 27 квітня і це був перший візит британського монарха з 2007 року. Посол України в США Ольга Стефанишина повідомила, що мала змогу поспілкуватися з королівською парою, а також зазначила, що Чарльз III висловив підтримку українцям.

Також ми писали, що у США вперше в історії провели військовий парад на честь британського монарха.