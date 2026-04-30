Гегсет заявив про розблокування допомоги для України у 400 млн доларів

Піт Гегсет.

Пентагон після тривалої затримки розблокував військову допомогу Україні на суму 400 млн доларів. Рішення ухвалили на тлі критики з боку американських законодавців і дискусій щодо пріоритетів оборонних витрат США.

Про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Конгресі, передає Новини.LIVE.

За його словами, кошти були розблоковані напередодні після кількох тижнів тиску з боку законодавців.

"Кошти були "розблоковані станом на вчора"", — заявив він під час засідання Комітету з питань збройних сил Палати представників.

Питання затримки допомоги підняли під час обговорення бюджетного запиту Пентагону на 2027 фінансовий рік. Конгресмени вимагали пояснень, чому вже схвалене і підписане фінансування залишалося невикористаним. Сенатор Мітч Макконнелл різко розкритикував ситуацію.

"Допомога Україні, яку ми ухвалили кілька місяців тому, зараз просто припадає пилом у Пентагоні. Підтримка України — це не акт щедрості, а інвестиція в безпеку Америки", — заявив він.

Макконнелл також заявив, що Конгрес передбачив по 400 млн доларів на програму Ukraine Security Assistance Initiative на два роки вперед, і ці кошти були повністю профінансовані. Водночас він звинуватив оборонне відомство у відсутності пояснень щодо затримки, вказавши, що законодавців фактично "ігнорували".

Крім республіканців, питання підняли і демократи. Зокрема, конгресвумен Сара Елфрет вимагала пояснень, чому кошти не були виділені раніше, попри законодавче затвердження.

Обговорення допомоги Україні відбувалося на тлі ширших дебатів щодо витрат США на військові операції, зокрема в Ірані. За оцінками, озвученими під час слухань, ці витрати вже сягнули близько 25 млрд доларів, що викликало занепокоєння щодо здатності Вашингтона одночасно підтримувати союзників і фінансувати інші військові кампанії.

Гегсет разом із генералом Деном Кейном захищали поточну стратегію, наголошуючи, що операції спрямовані на недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

Водночас сам міністр оборони опинився під посиленим контролем Конгресу — це його перші слухання після початку кампанії в Ірані. Законодавці також порушували питання загальної військової стратегії, кадрових рішень у керівництві армії та підходів до ведення бойових дій.

Як повідомляли Новини.LIVE, США спрямують 100 млн доларів на відновлення конфайнменту Чорнобильської АЕС, який зазнав пошкоджень внаслідок атаки російського дрона.

А також король Чарльз III під час виступу в Конгресі США заявив, що Сполучені Штати перебувають "у самому серці НАТО". У своїй промові він також підкреслив важливість подальшої підтримки України на тлі глобальної нестабільності.