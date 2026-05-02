США сокращают поддержку Украины: USAI не включили в бюджет

Президент США Дональд Трамп.

Соединенные Штаты Америки не заложили в проект госбюджета на 2027 год отдельного финансирования программы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI). Речь идет о 400 млн долларов, предусмотренных двухпартийным и двухпалатным актом Конгресса США в прошлом году. Министр обороны США Пит Гегесет заявил, что Вашингтон ожидает большего финансового участия европейских стран.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слушания в Комитете Сената США по вопросам вооруженных сил.

Вашингтон призывает Европу финансировать поддержку Украины

"Мы хотим, чтобы Европа активизировалась, финансировала и взяла на себя это бремя. Это богатые страны с состоянием в 20 триллионов долларов против экономики в 2 триллиона долларов. Европа может сделать шаг вперед, Европа может профинансировать это... Если это так важно для Европы... то европейские страны должны платить за это", — сказал Гегсет.

Также отсутствие такого финансирования в проекте бюджета подтвердил исполняющий обязанности финансового руководителя Министерства войны США Джулс Херст.

"Да, это верно. В этом бюджете нет финансирования USAI", — сказал он.

Что такое Ukraine Security Assistance Initiative (USAI)

Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) — это программа военной помощи США, направленная на долгосрочное укрепление обороноспособности Украины. Она была введена еще в 2014 году и предусматривает финансирование закупок вооружения и услуг для украинской армии через Министерство обороны США.

В отличие от быстрых поставок со складов, в рамках USAI вооружение производится или закупается специально для Украины. Это означает более долгий процесс поставки, но в то же время позволяет системно модернизировать войско. Программа охватывает широкий спектр помощи — от систем ПВО и беспилотников до средств связи, обучения и технической поддержки.

Как писали Новини.LIVE, ранее Гегсет заявил о разблокировании военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. По его словам, это произошло после давления со стороны Конгресса. В частности, сенатор Митч Макконнелл возмутился, что утвержденная несколько месяцев назад помощь Украине "пылится в Пентагоне", ведь средства полностью профинансированы.

Кроме того, недавно президент США Дональд Трамп выразил недовольство бесплатной передачей оружия для Украины его предшественником Джо Байденом. По его словам, США не получили компенсации за это вооружение. Он считает такие действия недопустимыми.