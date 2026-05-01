Подоляк: Украина не согласится на "второстепенную роль" в Европе
Украина настаивает на равноправном участии в формировании европейской архитектуры безопасности и отвергает любые попытки ограничить ее влияние. В Киеве отмечают, что вопросы безопасности континента невозможно решать без Украины.
Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Подоляк высказался о роли Украины в ЕС
По его словам, Украина больше не готова соглашаться на статус государства с ограниченными полномочиями в европейской политике. Он отметил, что роль Киева должна соответствовать реальному вкладу в безопасность континента.
Подоляк также подчеркнул, что страны Запада не могут полностью гарантировать собственную безопасность без учета украинского опыта противодействия российской агрессии.
"Украина больше не соглашается на второстепенную роль в европейской политике и отвергает попытки партнеров навязать ей статус страны с ограниченными правами", — заявил он.
Он поставил под сомнение готовность отдельных государств самостоятельно противостоять потенциальной угрозе со стороны России.
"И тогда почему я должен стоять здесь с ограниченными полномочиями и не иметь права влиять на то, какой будет единая европейская архитектура безопасности?" — отметил советник ОП.
Ранее в интервью Новини.LIVE, заявил, что для Кремля завершение войны может иметь критические последствия. По его мнению, российские власти продолжают боевые действия, чтобы удерживать внутренний контроль в стране.
В то же время Подоляк раскритиковал представителей американской администрации, которые неоднократно посещали Москву, но до сих пор не совершили визита в Украину, противостоящую российской агрессии.