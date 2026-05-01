Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Подоляк: Україна не погодиться на "другорядну роль" у Європі

Ua ru
Дата публікації: 1 травня 2026 11:30
Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Україна наполягає на рівноправній участі у формуванні європейської безпекової архітектури та відкидає будь-які спроби обмежити її вплив. У Києві наголошують, що питання безпеки континенту неможливо вирішувати без України.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Подоляк висловився про роль України в ЄС

За його словами, Україна більше не готова погоджуватися на статус держави з обмеженими повноваженнями у європейській політиці. Він наголосив, що роль Києва має відповідати реальному внеску у безпеку континенту.

Подоляк також підкреслив, що країни Заходу не можуть повністю гарантувати власну безпеку без урахування українського досвіду протидії російській агресії.

"Україна більше не погоджується на другорядну роль у європейській політиці та відкидає спроби партнерів нав'язати їй статус країни з обмеженими правами", — заявив він.

Він поставив під сумнів готовність окремих держав самостійно протистояти потенційній загрозі з боку Росії.

"І тоді чому я маю стояти тут з обмеженими повноваженнями й не мати права впливати на те, якою буде єдина європейська безпекова архітектура?" — зазначив радник ОП.

Раніше в інтерв'ю Новини.LIVE, заявив, що для Кремля завершення війни може мати критичні наслідки. На його думку, російська влада продовжує бойові дії, щоб утримувати внутрішній контроль у країні.

Водночас Подоляк розкритикував представників американської адміністрації, які неодноразово відвідували Москву, але досі не здійснили візиту до України, що протистоїть російській агресії.

Михайло Подоляк Україна Європа
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації