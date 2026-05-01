Подоляк: Україна не погодиться на "другорядну роль" у Європі

Україна наполягає на рівноправній участі у формуванні європейської безпекової архітектури та відкидає будь-які спроби обмежити її вплив. У Києві наголошують, що питання безпеки континенту неможливо вирішувати без України.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Подоляк висловився про роль України в ЄС

За його словами, Україна більше не готова погоджуватися на статус держави з обмеженими повноваженнями у європейській політиці. Він наголосив, що роль Києва має відповідати реальному внеску у безпеку континенту.

Подоляк також підкреслив, що країни Заходу не можуть повністю гарантувати власну безпеку без урахування українського досвіду протидії російській агресії.

"Україна більше не погоджується на другорядну роль у європейській політиці та відкидає спроби партнерів нав'язати їй статус країни з обмеженими правами", — заявив він.

Він поставив під сумнів готовність окремих держав самостійно протистояти потенційній загрозі з боку Росії.

"І тоді чому я маю стояти тут з обмеженими повноваженнями й не мати права впливати на те, якою буде єдина європейська безпекова архітектура?" — зазначив радник ОП.

Раніше в інтерв'ю Новини.LIVE, заявив, що для Кремля завершення війни може мати критичні наслідки. На його думку, російська влада продовжує бойові дії, щоб утримувати внутрішній контроль у країні.

Водночас Подоляк розкритикував представників американської адміністрації, які неодноразово відвідували Москву, але досі не здійснили візиту до України, що протистоїть російській агресії.