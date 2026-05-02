США скорочують підтримку України: USAI не включили до бюджету

Сполучені Штати Америки не заклали в проєкті держбюджету на 2027 рік окремого фінансування програми з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI). Йдеться про 400 млн доларів, передбачених двопартійним і двопалатним актом Конгресу США минулого року. Міністр оборони США Піт Гегесет заявив, що Вашингтон очікує більшої фінансової участі європейських країн.

Вашингтон закликає Європу фінансувати підтримку України

"Ми хочемо, щоб Європа активізувалася, фінансувала і взяла на себе цей тягар. Це багаті країни зі статками в 20 трильйонів доларів проти економіки в 2 трильйони доларів. Європа може зробити крок вперед, Європа може профінансувати це… Якщо це так важливо для Європи… то європейські країни повинні платити за це", — сказав Гегсет.

Також відсутність такого фінансування в проєкті бюджету підтвердив виконувач обов'язків фінансового керівника Міністерства війни США Джулс Герст.

"Так, це вірно. У цьому бюджеті немає фінансування USAI", — сказав він.

Що таке Ukraine Security Assistance Initiative (USAI)

Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) — це програма військової допомоги США, спрямована на довгострокове зміцнення обороноздатності України. Вона була запроваджена ще у 2014 році та передбачає фінансування закупівель озброєння і послуг для української армії через Міністерство оборони США.

На відміну від швидких поставок зі складів, у межах USAI озброєння виробляється або закуповується спеціально для України. Це означає довший процес постачання, але водночас дозволяє системно модернізувати військо. Програма охоплює широкий спектр допомоги — від систем ППО та безпілотників до засобів зв’язку, навчання та технічної підтримки.

Як писали Новини.LIVE, раніше Гегсет заявив про розблокування військової допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів. За його словами, це відбулося після тиску з боку Конгресу. Зокрема, сенатор Мітч Макконнелл обурився, що затверджена кілька місяців тому допомога Україні "припадає пилом у Пентагоні", адже кошти повністю профінансовані.

Крім того, нещодавно президент США Дональд Трамп висловив невдовлення безкоштовною передачею зброї для України його попередником Джо Байденом. За його словами, США не отримали компенсації за це озброєння. Він вважає такі дії неприпустими.