США можуть вивести 5 тис. військових із Німеччини: реакція Пісторіуса

У Пентагоні розглядають можливість скорочення американської військової присутності в Європі. Йдеться про виведення приблизно 5 тисяч військовослужбовців із території Німеччина. Такі наміри пов’язують із позицією президента США Дональд Трамп, який останнім часом дедалі різкіше висловлюється щодо європейських союзників.

Німеччина десятиліттями залишалася ключовим плацдармом США

У Вашингтоні вважають, що партнери по НАТО недостатньо підтримують Сполучені Штати у протистоянні з Іраном — як у військовому, так і у фінансовому вимірі. Окрему критику Трамп адресував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу.

На цьому тлі, за даними журналістів, Білий дім почав розглядати практичні кроки. Одним із них може стати часткове виведення військ із Німеччини — країни, яка десятиліттями залишалася ключовим плацдармом США в Європі ще з часів після Другої світової війни та періоду холодної війни.

Наразі на німецькій території дислокуються понад 36 тисяч американських військових, а також тисячі резервістів і цивільного персоналу. Важливу роль відіграє авіабаза Рамштайн, яка є одним із головних логістичних вузлів для глобальних операцій США. Тут також розташовані штаби європейського та африканського командувань американських збройних сил.

За попередніми оцінками, частину контингенту можуть повернути на територію США, а іншу — передислокувати до Індо-Тихоокеанського регіону, який нині розглядається як один із пріоритетних напрямків американської стратегії.

Водночас ключові об’єкти інфраструктури, як-от Регіональний медичний центр Ландштуль, продовжать працювати без змін. Цей центр залишається найбільшою американською військовою лікарнею за межами США та відіграє важливу роль у лікуванні та евакуації поранених військових.

Зазначимо, що під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп не виключив можливості виведення американських військ з Італії й Іспанії через незгоду керівництва цих країн із війною проти Ірану.

Реакція Пісторіуса

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у відповідь на це заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

"Заплановане виведення американських військ з Німеччини має спонукати європейців до подальшого зміцнення власної оборони", — заявив він.

Реакція НАТО

У НАТО також відреагували на інформацію про виведення військ.

"Ми співпрацюємо зі США, щоб зрозуміти деталі їхнього рішення щодо розміщення військ у Німеччині. Ця корекція підкреслює необхідність для Європи продовжувати інвестувати більше в оборону та брати на себе більшу частку відповідальності за нашу спільну безпеку, де ми вже бачимо прогрес з моменту, як союзники погодилися інвестувати 5% ВВП на саміті НАТО в Гаазі минулого року", — йдеться в повідомленні.

НАТО висловило впевненість у своїй здатності забезпечити стримування та оборону.

