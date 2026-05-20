США скорочують військову присутність у Європі: Пентагон відкликає бригади

Дата публікації: 20 травня 2026 08:43
Міністр армії США Деніел Дрісколл. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Міністерство оборони США зменшує військову присутність у Європі, скорочуючи одну бойову бригаду. Речник Пентагону заявив, що Вашингтон прагне передати основну відповідальність за конвенційну безпеку союзникам по НАТО, однак наголошує на збереженні міцних партнерських зв'язків та військової присутності у Польщі.

Про це зокрема висловився міністр оборони з питань зв'язків з громадськістю, головний речник Пентагону та старший радника міністра оборони Шейн Парнелл в соцмережі X, передає Новини.LIVE.

США скорочує свою військову присутність в Європі

Міністерство оборони Сполучених Штатів скоротило загальну кількість бойових бригад (BCT), які наразі розгорнуті на території Європи, з чотирьох до трьох. За офіційною заявою речника Пентагону Шейна Парнелла, цей крок фактично повертає чисельність американського угруповання до рівня 2021 року.

Попри це, у США продовжують вважати Варшаву одним із найнадійніших партнерів. Щоб залагодити ситуацію та пояснити подальші дії, американський міністр оборони Піт Хегсет вже провів телефонну розмову з польським віцепрем’єром Владиславом Косіняком-Камишем.

Пентагон запевняє, що американська армія збереже потужну присутність на території Польщі, адже ця країна на ділі довела готовність та спроможність захищати власні кордони. Американське відомство прямо закликало інші країни Європи менше розраховувати на допомогу з-за океану і брати з Варшави приклад у розбудові власної оборони.

Раніше, як повідомляли Новини.LIVE, на початку травня президент Дональд Трамп стверджував, що США скоротять свою військову присутність у Європі. Тоді він казав, що планується вивести понад 5000 військових.

Також у Пентагоні прийняли рішення відправити військових в Україну, аби ті вчилися працювати на дронах. Піт Гегсет стверджував, що українські військові мають нині найбільший бойовий досвід.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
