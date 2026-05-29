У Вашингтоні презентували марку до 250-річчя США та партнерства з Україною

У посольстві України у Вашингтоні презентували спеціальну поштову марку FREEDOM 250, присвячену 250-річчю незалежності Сполучених Штатів Америки та партнерству між українським і американським народами. Подію організували за участі представників дипломатичного корпусу, американських інституцій та керівництва Укрпошти.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

Внесок України в американський ювілей

Під час презентації багато говорили про історичні паралелі між боротьбою США за незалежність у XVIII столітті та сучасною боротьбою України проти російської агресії.

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що ця подія відкриває серію заходів, присвячених внеску України у відзначення 250-річчя Америки.

"Сьогодні це перший захід, з якого ми розпочинаємо серію подій, присвячених внеску України у відзначення 250-річчя Америки. Ми презентуємо марку, яка стане частиною колекції, присвяченої внеску України до 250-річчя США. Але нас ще більше тішить те, що вона увійде до колекції Національного поштового музею і нагадуватиме мільйонам відвідувачів про глибокі культурні, економічні та політичні зв’язки між Україною та Сполученими Штатами"— сказала Стефанішина.

Директор Національного музею пошти у Вашингтоні Елліот Грубер наголосив, що випуск марки є важливим знаком партнерства між двома державами.

"Це надзвичайно важливо. Перший день випуску цієї нової марки до 250-річчя заснування нашої країни є символічним, адже Україна та Сполучені Штати мають тривале партнерство і співпрацю, поділяють демократичні цінності та ідеали й справді намагаються підтримувати Україну всіма можливими способами". — зазначив він.

Статуя Свободи та прострілений прапор

На презентації був присутній і генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. За його словами, нова марка покликана ще раз нагадати світові про боротьбу України за незалежність.

"Сполучені Штати підтримували нас з першого дня війни. І мені здається, це досить символічно, що країна, яка виборола свою незалежність двісті п'ятдесят років тому, працює зараз з Україною, яка виборює черговий раз своє право на незалежність. Тому ми вирішили, враховуючи, що марки Укрпошти — це вже символ нашої боротьби — до цієї події випустити цю марку, яка ще раз би нагадала американцям, ще раз би нагадала світу про те, як важливо дійсно боротися за незалежність", — сказав Смілянський.

На марці зображені елементи, що уособлюють обидві країни — зокрема Статуя Свободи та український прапор із прострілами, який символізує Україну, що продовжує боротьбу за свободу.

Очікується, що марка FREEDOM 250 стане частиною колекції Національного поштового музею США та нагадуватиме мільйонам відвідувачів про зв’язки між Україною та Сполученими Штатами, які зміцнилися на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

