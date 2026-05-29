В Вашингтоне презентовали марку к 250-летию США и партнерства с Украиной

Презентация новой марки в посольстве Украины в США.

В посольстве Украины в Вашингтоне презентовали специальную почтовую марку FREEDOM 250, посвященную 250-летию независимости Соединенных Штатов Америки и партнерству между украинским и американским народами. Событие организовали при участии представителей дипломатического корпуса, американских институтов и руководства Укрпочты.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

Вклад Украины в американский юбилей

Во время презентации много говорили об исторических параллелях между борьбой США за независимость в XVIII веке и современной борьбой Украины против российской агрессии.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что это событие открывает серию мероприятий, посвященных вкладу Украины в празднование 250-летия Америки.

Ольга Стефанишина презентует новую марку в посольстве Украины в США.

"Сегодня это первое мероприятие, с которого мы начинаем серию событий, посвященных вкладу Украины в празднование 250-летия Америки. Мы презентуем марку, которая станет частью коллекции, посвященной вкладу Украины в 250-летие США. Но нас еще больше радует то, что она войдет в коллекцию Национального почтового музея и будет напоминать миллионам посетителей о глубоких культурных, экономических и политических связях между Украиной и Соединенными Штатами", — сказала Стефанишина.

Директор Национального музея почты в Вашингтоне Эллиот Грубер отметил, что выпуск марки является важным знаком партнерства между двумя государствами.

Директор Национального музея почты в Вашингтоне Эллиот Грубер выступает на презентации.

"Это чрезвычайно важно. Первый день выпуска этой новой марки к 250-летию основания нашей страны является символическим, ведь Украина и Соединенные Штаты имеют длительное партнерство и сотрудничество, разделяют демократические ценности и идеалы и действительно пытаются поддерживать Украину всеми возможными способами", — отметил он.

На презентации новой марки в посольстве Украины в США было много людей и представители СМИ.

Статуя Свободы и простреленный флаг

На презентации присутствовал и генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. По его словам, новая марка призвана еще раз напомнить миру о борьбе Украины за независимость.

Ольга Стефанишина и Игорь Смелянский проводят гашение марки FREEDOM 250.

"Соединенные Штаты поддерживали нас с первого дня войны. И мне кажется, это достаточно символично, что страна, которая завоевала свою независимость двести пятьдесят лет назад, работает сейчас с Украиной, которая борется в очередной раз за свое право на независимость. Поэтому мы решили, учитывая, что марки Укрпочты - это уже символ нашей борьбы - к этому событию выпустить эту марку, которая еще раз бы напомнила американцам, еще раз бы напомнила миру о том, как важно действительно бороться за независимость", — сказал Смелянский.

На марке изображены элементы, олицетворяющие обе страны — в частности Статуя Свободы и украинский флаг с прострелами, который символизирует Украину, продолжающую борьбу за свободу.

Игорь Смелянский представляет новую марку в посольстве Украины в США.

Ожидается, что марка FREEDOM 250 станет частью коллекции Национального почтового музея США и будет напоминать миллионам посетителей о связях между Украиной и Соединенными Штатами, которые укрепились на фоне полномасштабной войны России против Украины.

