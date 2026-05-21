У США стипендіати Інституту Святого Гавриїла влаштували благодійний вечір

Благодійний гала-вечір, що влаштували стипендіати Інституту Святого Гавриїла. Фото: Інститут Святого Архангела Гавриїла

Студенти Інституту Архангела Гавриїла 2026 року провели благодійний захід у Вашингтоні, зібравши кошти на навчання майбутніх церковних лідерів у Сполучених Штатах. Під час Гала вечері провели благодійний аукціон, на якому символічно повернули прапор захиснику України. А серед запрошених гостей — архієпископ Габріеле Джордано Качча, Апостольський Нунцій у Сполучених Штатах Америки. Студентка Інституту Уляна Бойчук розповідає подробиці.

Від Києва до Торонто, від Мюнхена до Львова, Коломиї, Кракова і далеко за її межі — це географія стипендіатів Інституту Архангела Гавриїла 2026 року. Рік навчання студентів поділявся на дві частини: перше півріччя онлайн — з різних куточків світу, наступні шість місяців — частина студентів, а у 2026-му їх було дванадцять. Вони приїжджають до столиці США Вашингтона, щоб поділяти одну спільну місію: навчитися стати церковними дипломатами, комунікаторами та голосами Української Католицької Церкви за кордоном.

"Кожен студент покликаний відповісти на покликання бути маяком істини та голосом Церкви в суспільстві, яке дедалі більше чинить опір будь-якому поняттю моральної розсудливості та жертовної любові. Однак саме для цього ми й покликані тут — навчатися та повністю віддати себе, відступити назад й стати малими, щоб через нас воля Божа могла стати очевидною у світі. За словами святого Івана Хрестителя: "Він повинен зростати, а я маю зменшуватися. Саме в такому ритмі б’ється серце студентів Інституту", — підсумував рік роботи Інституту у своїй заключній промові стипендіат 2026 року Назарій Дмитерко.

Дух формування, служіння та єдності без кордонів став центром Гала-вечора Інституту Архангела Гавриїла — заходу, що об’єднав стипендіатів, прихильників та членів української громади в самому серці столиці США.

Маючи 16 єпархій (єпархій або екзархатів) в Україні та 20 за кордоном, Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ) служить громадам далеко за межами України та представляє людей, які найперше стикаються із життєствердним питаннями. Комунікації є важливими для цієї місії.

"Головне послання, яке ми передаємо, полягає в тому, що Бог діє у світі, особливо через Церкву. Стипендіати Інституту Архангела Гавриїла вчаться чіткіше розуміти складний сучасний глобальний контекст, у якому багато хто руйнує лівою рукою те, що будує правою. У цій програмі учасники прагнуть будувати обома руками та благословляти обома руками", — каже Митрополит Борис Ґудзяк, архієпископ Філадельфії та засновник Інституту і додає, щоб звершувати це непросте завдання, важливо мати поруч друзів.

"Міжнародна підтримка, особливо у США, є вирішальною для цієї ініціативи, оскільки вона існує завдяки людям, які вірять у майбутнє Української Церкви та її голос у світі", — сказав Митрополит Ґудзяк.

Друзі Інституту та гості Гала вечора

Всього через три дні після прибуття до Сполучених Штатів, новообраний Апостольський Нунцій Габріеле Джордано Качча відвідав свій перший гала-вечір у Вашингтоні.

"Мене також звати Гавриїл, як і цей Інститут. Роль Гавриїла — приносити новини та нести послання. Я радий бачити енергією, з якою росте інститут та мету, яку він несе. Я щиро вірю, що ця ініціатива дуже важлива для Церкви та світу, допомагаючи приносити надію, радість та розуміння. Нехай цей Інститут продовжує зростати, і нехай він допомагає зробити світ кращим місцем", — сказав архієпископ Габріеле Джордано Качча, Апостольський Нунцій у Сполучених Штатах Америки.

Отець Юрій Козловський, директор Інституту у своїй промові до гостей згадав про раннє зростання та місію, описавши її як молоду та все ще крихку, проте сповнену рішучості вистояти та розвиватися.

"Наш інститут ще дуже молодий і може здаватися крихким, проте він сповнений рішучості вижити, рости та приносити плоди. Як стебла пшениці, що гнуться на вітрі, він може здаватися слабким на перший погляд, але він несе в собі силу давати життя та живити інших. Ми лише на початку чогось, що, як ми віримо, має майбутнє та мету", — сказав Отець Юрій Козловський.

Важливою частиною програми Інституту Архангела Гавриїла під час шестимісячного навчання у Вашингтоні є гості, яких приймають студенти. Серед них — дипломати, делегації, однокурсники. Із присутніх на Гала вечері — заступник посла України у Сполучених Штатах Америки, який комунікував із студентами під час навчання. Каже, ініціатива сильна, і студенти також.

№Мені важко повірити, що Інституту лише два роки, бо здається, що він уже виконав десятиліття роботи. Щоразу, коли я зустрічаю студентів, мене вражає не лише обізнаність та залученість цих людей, а й те, скільки ще вони хочуть зробити для України та своїх громад. Я сподіваюся, що він продовжуватиме зростати та надихати нові покоління ще багато років", — сказав Денис Сенік, заступник посла України у Сполучених Штатах Америки.

Одним з особливих гостей вечора був єпископ Браян Байда із Канади, який крім іншого, тісно співпрацює з молоддю через свою роль голови Патріаршої молодіжної комісії УГКЦ. Він відзначив значне зростання Інституту Архангела Гавриїла, що формує нове покоління залучених та добре освічених церковних комунікаційних лідерів.

Фундамент для наступного курсу Інституту закладено

Під час гала-концерту нинішні стипендіати, більшість з яких вперше організовували благодійний захід, зібрали 67 000 доларів США. І попри те, що додаткові пожертви ще все ще надходять, фундамент наступного курсу Інституту закладено.

Студенти також готували аукціон, де один із лотів — Прапор України з підписами офіцерів та солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", яка героїчно захищала Київ, Соледар та Бахмут.

Лот підготував студент Інституту отець Василь Латчук з Коломиї. Спеціальний гість гала-вечора Юрій Дейчаківський придбав лот і символічно віддав йому захиснику України Олександру Вихруку, який служив у тій же бригаді, однак отримавши поранення покинув службу та проходить нині процес реабілітації у Вашингтоні.

Важливою частиною стипендії Інституту Святого Гавриїла є адвокація. Протягом пів року у Вашингтоні студенти взяли участь та організували понад п'ятдесят зустрічей на Капітолійському пагорбі, виступаючи за релігійну свободу на окупованих Росією територіях України та підвищуючи обізнаність про викрадених Росією українських дітей. Ці адвокаційні зустрічі стали підґрунтям для законопроєктів про релігійну свободу, який зокрема оголошує Росію державою-спонсором тероризму. Нині законопроєкт на розгляді в американських законодавців.

Інститут Архангела Гавриїла — ініціатива Української Греко-Католицької Церкви, яку на чолі з Митрополитом Борисом Гудзяком заснувала Філадельфійська архієпархія у співпраці з Українським католицьким університетом та Відділом зовнішніх церковних зв'язків УГКЦ. Місія інституту проста: сформувати нове покоління церковних дипломатів, комунікаторів та лідерів, які можуть представляти Церкву з ясністю, чесністю та мужністю, особливо враховуючи, що Україна продовжує життєствердну боротьбу.

