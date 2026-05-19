У Вашингтоні пройшов мітинг на підтримку полонених FREE AZOV: фото

Учасники мітингу. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Рух "Free Azov" об'єднує людей, які вимагають регулярних обмінів та звільнення захисників "Азовсталі" з російського полону. На підтримку цієї ініціативи у Вашингтоні, біля Білого дому, пройшов мітинг, учасники якого нагадали американському суспільству про умови утримання українських військових.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

У Вашингтоні пройшла акція на підтримку полонених FREE AZOV

"Free Azov" є адвокаційною кампанією та серією регулярних мирних акцій, головною метою яких залишається боротьба за звільнення українських військовополонених. Основний фокус руху зосереджений на підтримці захисників Маріуполя — військовослужбовців бригади "Азов" та інших підрозділів гарнізону, які обороняли металургійний комбінат "Азовсталь" і опинилися в російському полоні навесні 2022 року.

Учасники ініціативи систематично виходять на вулиці різних міст, щоб нагадати владі та міжнародним партнерам про неприпустимість забуття полонених і необхідність постійного тиску на Росію для їхнього обміну.

Учасники мирної акції Free Azov. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

У межах розширення міжнародної підтримки чергова мирна акція "Free Azov" пройшла у Вашингтоні. Мітинг відбувся в центральній частині американської столиці, безпосередньо поблизу Білого дому.

Люди скандують підтримати полонених. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Учасники заходу вийшли на вулицю, щоб нагадати суспільству Сполучених Штатів про українців, які роками утримуються в російських тюрмах. Люди принесли тематичні плакати з написами "Free Azov", а також фото полонених бійців, які через нелюдські умови утримання зазнали важких травм, хвороб та виснаження.

Новини.LIVE нещодавно повідомляли, що в Україну повернули ще 205 полонених захисників. Серед них бійці Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Разом з тим Росія маніпулює темою обмінів. Нещодавно в Кремлі безпідставно звинуватили Україну у небажанні проводити обмін полоненими, проте в Офісі Президента спростували дану інформацію.