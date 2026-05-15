Звільнені українці з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

З російського полону повернулися ще 205 українців. Йдеться про воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Відомо, що це перший етап обміну у форматі 1000 на 1000.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 15 травня, передає Новини.LIVE.

Обмін полоненими 15 травня

Серед звільнених українців рядові, сержанти та офіцери. Зеленський повідомив, що більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Воїни захищали Україну в Маріуполі і "Азовсталь", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.

Звільнені з російського полону українські воїни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін військовополоненими 15 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Повернення українських воїнів з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Звільнені українські воїни з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та нашій команді. Дякую всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону. Продовжимо боротися за кожного й кожну, хто досі залишається в неволі", — додав глава держави.

Українські воїни після російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українці після російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Повернення українців додому після російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на американського лідера Дональда Трампа, він оголошував перемирʼя між Україною та Росією з 9 по 11 травня. Крім того, він анонсував обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Читайте також:

Однак згодом російський диктатор Володимир Путін спробував звинуватити Україну у зриві обміну полоненими. Він заявляв, що "Київ не готовий". В ОП відреагували та наголосили, що слова Путіна не відповідають дійсності.

А український лідер Володимир Зеленський повідомляв, що триває підготовку до обміну. За його словами, зобов'язання взяли на себе США.