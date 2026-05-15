Головна Новини дня З російського полону повернулися ще 205 українців

З російського полону повернулися ще 205 українців

Дата публікації: 15 травня 2026 10:45
З російського полону повернулися ще 205 українців
Звільнені українці з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

З російського полону повернулися ще 205 українців. Йдеться про воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Відомо, що це перший етап обміну у форматі 1000 на 1000.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 15 травня, передає Новини.LIVE.

Серед звільнених українців рядові, сержанти та офіцери. Зеленський повідомив, що більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Воїни захищали Україну в Маріуполі і "Азовсталь", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.

"Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та нашій команді. Дякую всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону. Продовжимо боротися за кожного й кожну, хто досі залишається в неволі", — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на американського лідера Дональда Трампа, він оголошував перемирʼя між Україною та Росією з 9 по 11 травня. Крім того, він анонсував обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Однак згодом російський диктатор Володимир Путін спробував звинуватити Україну у зриві обміну полоненими. Він заявляв, що "Київ не готовий". В ОП відреагували та наголосили, що слова Путіна не відповідають дійсності.

А український лідер Володимир Зеленський повідомляв, що триває підготовку до обміну. За його словами, зобов'язання взяли на себе США.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
