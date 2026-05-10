Зеленський: обмін 1000 на 1000 готується і має бути проведений

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває підготовка до обміну полоненими з РФ у форматі 1000 на 1000, про який домовилися під час обговорення щодо триденного перемир'я.

Про це Зеленський заявив у своєму зверненні, ввечері 10 квітня.

Обмін полонених — готується

За словами президента, обмін має бути проведений, як і обіцялося, додавши, що ці зобов'язання взяли на себе США.

"Тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії, гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав президент США. Обмін полоненими 1000 на 1000 — готується і має бути проведений. Ці гарантії брали на себе США", — сказав Володимир Зеленський.

Він також додав, що Путін нарешті готовий до зустрічей.

Читайте також:

"Трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувалися до зустрічей, то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну, надійно гарантувати безпеку", — заявив президент України.

Нагадаємо, як писали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп особисто просив Зеленського погодитися на триденне перемир'я з нагоди 9 травня, аби РФ могла провести парад на Красній площі. Саме тоді і було анонсовано великий обмін полоненими.

Після проведення параду Путін вийшов із заявами до журналістів, у котрих заявив, що Україна нібито не готова до обміну. Крім того, російський диктатор висловився про те, що закінчення війни — справа тільки Росії та України.