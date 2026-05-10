Зеленський: обмін 1000 на 1000 готується і має бути проведений

Дата публікації: 10 травня 2026 19:22
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває підготовка до обміну полоненими з РФ у форматі 1000 на 1000, про який домовилися під час обговорення щодо триденного перемир'я. 

Про це Зеленський заявив у своєму зверненні, ввечері 10 квітня. 

Обмін полонених — готується 

За словами президента, обмін має бути проведений, як і обіцялося, додавши, що ці зобов'язання взяли на себе США.

"Тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії, гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав президент США. Обмін полоненими 1000 на 1000 — готується і має бути проведений. Ці гарантії брали на себе США", — сказав Володимир Зеленський. 

Він також додав, що Путін нарешті готовий до зустрічей. 

"Трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувалися до зустрічей, то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну, надійно гарантувати безпеку", — заявив президент України. 

Нагадаємо, як писали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп особисто просив Зеленського погодитися на триденне перемир'я з нагоди 9 травня, аби РФ могла провести парад на Красній площі. Саме тоді і було анонсовано великий обмін полоненими. 

Після проведення параду Путін вийшов із заявами до журналістів, у котрих заявив, що Україна нібито не готова до обміну. Крім того, російський диктатор висловився про те, що закінчення війни — справа тільки Росії та України.

Юлія Леськова - Випусковий редактор
Автор:
Юлія Леськова
