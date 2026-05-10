Зеленський: обмін 1000 на 1000 готується і має бути проведений
Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває підготовка до обміну полоненими з РФ у форматі 1000 на 1000, про який домовилися під час обговорення щодо триденного перемир'я.
Про це Зеленський заявив у своєму зверненні, ввечері 10 квітня.
Обмін полонених — готується
За словами президента, обмін має бути проведений, як і обіцялося, додавши, що ці зобов'язання взяли на себе США.
"Тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії, гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав президент США. Обмін полоненими 1000 на 1000 — готується і має бути проведений. Ці гарантії брали на себе США", — сказав Володимир Зеленський.
Він також додав, що Путін нарешті готовий до зустрічей.
"Трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувалися до зустрічей, то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну, надійно гарантувати безпеку", — заявив президент України.
Нагадаємо, як писали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп особисто просив Зеленського погодитися на триденне перемир'я з нагоди 9 травня, аби РФ могла провести парад на Красній площі. Саме тоді і було анонсовано великий обмін полоненими.
Після проведення параду Путін вийшов із заявами до журналістів, у котрих заявив, що Україна нібито не готова до обміну. Крім того, російський диктатор висловився про те, що закінчення війни — справа тільки Росії та України.