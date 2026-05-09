Головна Новини дня РФ намагається зірвати обмін полоненими: Путін звинуватив Україну

Дата публікації: 9 травня 2026 21:21
Володимир Путін. Фото: Sputnik/Pool via REUTERS

Після оголошення перемирʼя російський диктатор Володимир Путін намагається зірвати обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Він звинуватив Україну та заявив, що Київ нібито не готовий.

Про це диктатор країни-агресорки заявив під час свого виступу у суботу, 9 травня, передає Новини.LIVE.

Путін намагається зірвати обмін полоненими 

"Київ напередодні Дня Перемоги дав зрозуміти, що не готовий до обміну військовополоненими", — стверджує Путін.

Крім того, російський диктатор заявив, що нібито говорив лідеру США Дональду Трампу про плани "перемирʼя" 9 травня, але з боку України "реакції не було".

"США прагнуть врегулювання, але це справа Росії та України", — каже він.

Зустріч із Зеленським

Під час виступу Путін заявив про готовність зустрітися із українським лідером Володимиром Зеленським не лише у Москві, але й у третій країні. За його словами, це станеться "лише для підписання договору".

Також диктатор РФ заявив, що "конфлікт" в Україні йде до завершення. 

Як писали Новини.LIVE, у Кремлі заявили про готовність Путіна зустрітися із Зеленським у Москві. В ОП відреагували та заявили, що український лідер готовий до зустрічі будь-де, але не в російській столиці. 

А 8 травня лідер США Дональд Трамп оголосив про перемирʼя між Україною та Росією з 9 по 11 травня, а також анонсував обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Зеленський підтвердив його слова та наголосив, що для українців Красна площа у Москві менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому.

Згодом український лідер підписав указ, в якому йдеться, що Київ дозволяє Москві провести парад. Захід все ж відбувся у російській столиці 9 травня, але він став найкоротшим в історії. Загалом парад у Москві тривав 45 хвилин.

Україна Росія обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
