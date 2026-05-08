Головна Новини дня Україна дозволяє РФ провести парад: офіційний указ Зеленського

Дата публікації: 8 травня 2026 21:42
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський офіційно підписав указ, в якому йдеться, що Україна дозволяє Росії провести парад 9 травня. Напередодні у Кремлі неодноразово просили Київ про режим тиші.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського №374/2026, передає Новини.LIVE.

Україна офіційно дозволяє Росії провести парад

За словами глави держави, враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, яка була окреслена в перемовинах зі США 8 травня, він постановив дозволити 9 травня провести парад у Москві.

"На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння.

Квадрат Красної площі:
55.754413 37.617733
55.755205 37.619181
55.753351 37.622854
55.752504 37.621538", — йдеться в документі.

Указ набрав чинність з дня його підписання.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, російський диктатор Володимир Путін оголошував "перемир’я" на 8-9 травня. Він також пригрозив Україні ударами у разі так званих "провокацій". У Міноборони РФ також повторно виступили за режим "тиші".

А Україна оголошувала перемирʼя у ніч проти 6 травня, але Росія проігнорувала. У Києві наголосили, що діятимуть дзеркально. Український лідер Володимир Зеленський заявляв, що держава не рекомендує іноземним представникам відвідувати парад у Москві.

А у ніч проти 8 травня у Росії лунали потужні вибухи внаслідок атаки дронами. Зокрема, під атакою був НПЗ в Ярославлі.

Попри оголошення "перемир’я", російські окупанти не припинили штурми. Як зазначив Зеленський, відсутність реальних ознак припинення вогню демонструє небажання Росії завершувати війну, тому Сили оборони й надалі активно захищатимуть життя громадян.

А сьогодні лідер США Дональд Трамп оголосив про перемирʼя між Україною та Росією з 9 по 11 травня, а також анонсував обмін полоненими. Він стверджує, що це була саме його пропозиція.

Згодом Зеленський підтвердив перемирʼя та обмін полоненими. За його словами, для українців Красна площа не є пріоритетом, адже значно важливішим є збереження життя та повернення додому українських полонених.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
