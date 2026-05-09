Найкоротший в історії: у Москві відбувся парад до 9 травня

Парад до 9 травня в Москві.

У Москві 9 травня відбувся військовий парад, який став найкоротшим в історії, оскільки тривав 45 хвилин. Головною особливістю стало й те, що на Красній площі вперше за багато років не було колони важкої військової техніки.

Парад у Москві 9 травня

Вперше за багато років захід відбувся без демонстрації військової техніки. У Міноборони РФ це пояснили "поточною ситуацією" та загрозою безпеці через війну проти України. Кремль також посилався на ризики атак дронів і посилені заходи охорони.

Крім того, у Москві поставили системи протиповітряної оборони, аби патрулювати територію.

На параді були лише піші колони військових, курсанти та представники різних родів військ. Окремою колоною на параді пройшли військові з Північної Кореї.

Окрему увагу привернула кількість іноземних гостей. Попри заяви російської пропаганди про "широку міжнародну підтримку", до Москви прибули лише кілька лідерів держав. Серед них згадували прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Водночас Володимир Путін сидів на трибуні поруч із президентами Білорусі та Казахстану.

Як писали Новини.LIVE, напередодні Володимир Зеленський видав указ, яким дозволив Росії провести парад 9 травня. Напередодні у Кремлі неодноразово просили Київ про режим тиші.

Зазначимо, в документі чітко зазначені часові рамки та просторові межі параду. Новини.LIVE опублікували повний текст документу.

Водночас у Кремлі образилися на дозвіл Зеленського щодо проведення параду. Дмитро Пєсков заявив, що "РФ не потребує нічийого дозволу".