Найкоротший в історії: у Москві відбувся парад до 9 травня

Найкоротший в історії: у Москві відбувся парад до 9 травня

Дата публікації: 9 травня 2026 11:43
Парад до 9 травня в Москві. Фото: REUTERS

У Москві 9 травня відбувся військовий парад, який став найкоротшим в історії, оскільки тривав 45 хвилин. Головною особливістю стало й те, що на Красній площі вперше за багато років не було колони важкої військової техніки. 

Парад у Москві 9 травня

Вперше за багато років захід відбувся без демонстрації військової техніки. У Міноборони РФ це пояснили "поточною ситуацією" та загрозою безпеці через війну проти України. Кремль також посилався на ризики атак дронів і посилені заходи охорони. 

Військовий парад в Москві. Фото: REUTERS
Парад в Москві 2026. Фото: REUTERS
Охорона під час параду в Москві. Фото: REUTERS

Крім того, у Москві поставили системи протиповітряної оборони, аби патрулювати територію. 

ППО в Москві перед парадом. Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova

На параді були лише піші колони військових, курсанти та представники різних родів військ. Окремою колоною на параді пройшли військові з Північної Кореї.

Окрему увагу привернула кількість іноземних гостей. Попри заяви російської пропаганди про "широку міжнародну підтримку", до Москви прибули лише кілька лідерів держав. Серед них згадували прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Водночас Володимир Путін сидів на трибуні поруч із президентами Білорусі та Казахстану.

Володимир Путін на параді в Москві. Фото: REUTERS

Як писали Новини.LIVE, напередодні Володимир Зеленський видав указ, яким дозволив Росії провести парад 9 травня. Напередодні у Кремлі неодноразово просили Київ про режим тиші.

Зазначимо, в документі чітко зазначені часові рамки та просторові межі параду. Новини.LIVE опублікували повний текст документу

Водночас у Кремлі образилися на дозвіл Зеленського щодо проведення параду. Дмитро Пєсков заявив, що "РФ не потребує нічийого дозволу". 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
