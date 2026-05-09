Самый короткий в истории: в Москве состоялся парад к 9 мая

В Москве 9 мая состоялся военный парад, который стал самым коротким в истории, поскольку длился 45 минут. Главной особенностью стало и то, что на Красной площади впервые за много лет не было колонны тяжелой военной техники.

Впервые за много лет мероприятие состоялось без демонстрации военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "текущей ситуацией" и угрозой безопасности из-за войны против Украины. Кремль также ссылался на риски атак дронов и усиленные меры охраны.

Кроме того, в Москве поставили системы противовоздушной обороны, чтобы патрулировать территорию.

На параде были только пешие колонны военных, курсанты и представители различных родов войск. Отдельной колонной на параде прошли военные из Северной Кореи.

Отдельное внимание привлекло количество иностранных гостей. Несмотря на заявления российской пропаганды о "широкой международной поддержке", в Москву прибыли лишь несколько лидеров государств. Среди них упоминали премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В то же время Владимир Путин сидел на трибуне рядом с президентами Беларуси и Казахстана.

Как писали Новини.LIVE, накануне Владимир Зеленский издал указ, которым разрешил России провести парад 9 мая. Накануне в Кремле неоднократно просили Киев о режиме тишины.

Отметим, в документе четко указаны временные рамки и пространственные границы парада. Новини.LIVE опубликовали полный текст документа.

В то же время в Кремле обиделись на разрешение Зеленского о проведении парада. Дмитрий Песков заявил, что "РФ не требует ничьего разрешения".