Главная Новости дня В Кремле обиделись на разрешение Зеленского о проведении парада

Дата публикации 9 мая 2026 01:55
Дмитрий Песков. Фото: tass.ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на разрешение о проведении парада на 9 мая. Речь идет об указе, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Российский политик заявил, что РФ не нуждается в ничьем разрешении.

Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает Новини.LIVE.

Реакция Пескова на разрешение провести парад

"Нам не нужно ничье разрешение. Горе тому, кто пытается над Днем победы шутить и такие глупые шутки делать. Это, скорее, его большая беда. А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим Днем победы", — заявил пресс-секретарь Кремля.

Также он отметил, что перемирие продлится до 11 мая, поскольку это инициатива президента США Дональда Трампа.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на указ президента Украины писал, что Владимир Зеленский разрешил провести в Москве парад на 9 мая. Соответствующий документ глава государства подписал 8 мая. Россияне могут начать праздновать в 10:00 на Красной площади — Украина не будет наносить удары по этой территории.

Также Новини.LIVE писал, что в полночь 9 мая началось перемирие между РФ и Украиной. Прекращение огня будет длиться 9–11 мая. Если россияне нарушат договоренность, Украина ответит тем же.

Дмитрий Песков Кремль военный парад
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
