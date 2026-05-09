У Кремлі образилися на дозвіл Зеленського щодо проведення параду

Дмитро Пєсков.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відреагував на дозвіл щодо проведення параду на 9 травня. Йдеться про указ, який підписав президент України Володимир Зеленський. Російський політик заявив, що РФ не потребує нічийого дозволу.

Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє Новини.LIVE.

Реакція Пєскова на дозвіл провести парад

"Нам не потрібен нічий дозвіл. Горе тому, хто намагається над Днем перемоги жартувати й такі дурні жарти робити. Це, швидше, його велика біда. А нам не потрібен нічий дозвіл, щоб пишатися нашим Днем перемоги", — заявив прессекретар Кремля.

Також він зазначив, що перемир'я триватиме до 11 травня, оскільки це ініціатива президента США Дональда Трампа.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на указ президента України писав, що Володимир Зеленський дозволив провести в Москві парад на 9 травня. Відповідний документ голова держави підписав 8 травня. Росіяни можуть розпочати святкувати о 10:00 на Красній площі — Україна не завдаватиме ударів по цій території.

Також Новини.LIVE писав, що опівночі 9 травня розпочалося перемир'я між РФ і Україною. Припинення вогню триватиме 9–11 травня. Якщо росіяни порушать домовленість, Україна відповість тим же.