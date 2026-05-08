Зеленський: 9 травня залежить від того, що Україна почує від Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від Росії лунає багато нових погроз. За його словами, країна буде діяти абсолютно дзеркально. Глава держави зазначив, що завтрашній день залежить від того, що Україна почує сьогодні.

Про це український лідер розповів у вечірньому зверненні у пʼятницю, 8 травня, передає Новини.LIVE.

Україна діятиме дзеркально Росії

Зеленський зазначив, що сьогодні російські окупанти почали добу з обстрілів на фронті, була штурмова активність. За його словами, застосовуються дрони.

"Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні", — зауважив глава держави.

Ситуація на фронті

Зеленський подякував українським захисникам. За його словами, сьогодні, коли більшість світу згадує та вшановує памʼять воїнів Другої світової війни, треба відчувати, що сьогоднішні російські нацисти продовжують свою війну. Глава держави наголосив, що противник все ще намагається повернути ті самі божевільні порядки, які програли у Другій світовій.

"Росія погрожує майже всім своїм сусідам та всій Європі, а не комусь одному. І саме в таких лісах, на таких землях, як ці — на Дніпровщині та на сході нашої країни — на Донбасі, Харківщині, на Сумщині, також на Чернігівщині, — попередні покоління українців билися проти окупанта у Другій світовій, і зараз тут наші українські герої захищають життя народу і право народу на життя, захищають від цього російського окупанта, який так схожий на того, з двадцятого століття", — каже Зеленський.

Він повідомив, що на фронті треба більше НРК. За його словами, Україна буде старатися додати фінансування, аби бригади могли допрацьовувати свої розробки.

Зеленський заявив, що все, що допомагає захищати життя наших воїнів і знищувати окупанта, — все буде підтримуватись.

"Зафіксували наявні дефіцити в постачанні — я проведу Ставку по тому, що сьогодні ми обговорили. Ми детально говорили про логістику — логістику всіх типів, і це забезпечення наших позицій, а також такі речі, як ремонт доріг на всій території поруч із фронтом. Дніпровщині, зокрема, треба над цим попрацювати більше, якість доріг — це швидкість порятунку поранених воїнів передусім", — розповів український лідер.

Крім того, важливі речі були також щодо захисту Нікополя та Марганця, оскільки там дуже важка загроза дронів.

Окрему увагу приділили також Донеччині та ключовим напрямкам оборони в регіоні

Зустрічі в США

Глава держави розповів, що була доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова після зустрічей в США з представниками лідера Штатів Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Було змістовно. Розраховуємо, що допоможе посилити наші позиції. І гуманітарні питання — треба їх вирішувати, треба звільняти людей з полону. Це дуже важливо. Дуже сподіваємось, що все вийде", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера, 8 травня Зеленський провів нараду на Дніпропетровщині стосовно безпекової ситуації. Зокрема, говорили про захист критичної інфраструктури та стан ППО.

Крім того, сьогодні український лідер відвідав пункт управління 67-ї окремої механізованої бригади. Там він говорив із захисниками про потреби підрозділів та оперативну ситуацію.