Зеленський обговорив із військовими потреби підрозділів

Зеленський обговорив із військовими потреби підрозділів

Дата публікації: 8 травня 2026 15:32
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 8 травня, Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт управління 67-ї окремої механізованої бригади. Там він обговорив із військовими потреби підрозділів і оперативну ситуацію на напрямку оборони. Глава держави також відзначив захисників державними нагородами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

На пункті управління 67-ї окремої механізованої бригади глава держави заслухав доповіді про обстановку в смузі оборони та підготовку особового складу. Окрему увагу приділили розвитку безпілотних систем і необхідності посилення їхніх можливостей.

У ході обговорення йшлося також про потребу у бронетехніці та артилерійських снарядах. Ці питання, за словами президента, будуть опрацьовані разом із військовим командуванням.

Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки технологій, які допомагають зберігати життя військових.

"Платформи, які можуть виконувати бойові завдання замість воїна і цим зберігати життя, мають отримувати необхідну підтримку", — зазначив президент.

Окремо він подякував військовим за службу та захист України, підкресливши роль ЗСУ у міжнародному авторитеті держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 8 травня дрони СБУ втретє уразила НПЗ "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію у м. Перм РФ. На НПЗ сталося займання. На нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів.

Новини.LIVE також писали, що Україна уразила нафтовий об’єкт у російському Ярославлі, який розташований більш ніж за 700 кілометрів від кордону. Президент Володимир Зеленський підтвердив цю атаку та назвав її частиною "українських далекобійних санкцій". За його словами, об’єкт мав значення для фінансування війни Росії проти України.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин

Євтушенко Аліна
