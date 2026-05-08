Зеленский обсудил с военными потребности подразделений

На пункте управления 67-й отдельной механизированной бригады пообщался с военными о потребностях подразделений и отметил защитников государственными наградами.



Были доклады об оперативной обстановке в полосе обороны бригады, подготовке бойцов, развитии беспилотной составляющей, в частности важности увеличения НРК и их возможностей. Платформы, которые могут выполнять боевые задачи вместо воина и этим сохранять жизнь, должны получать необходимую поддержку. Также поднимались вопросы о броневиках и артиллерийских снарядах. С военным командованием будем прорабатывать.



Спасибо воинам за защиту Украины. Нас уважает весь мир. Прежде всего благодаря силе наших воинов. Это большое достижение Украины.

