Зеленский: 9 мая зависит от того, что Украина услышит от России

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от России звучит много новых угроз. По его словам, страна будет действовать абсолютно зеркально. Глава государства отметил, что завтрашний день зависит от того, что Украина услышит сегодня.

Об этом украинский лидер рассказал в вечернем обращении в пятницу, 8 мая, передает Новини.LIVE.

Украина будет действовать зеркально России

Зеленский отметил, что сегодня российские оккупанты начали сутки с обстрелов на фронте, была штурмовая активность. По его словам, применяются дроны.

"Вчера они наносили еще больше воздушных ударов. Были наши зеркальные ответы. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня", — отметил глава государства.

Ситуация на фронте

Зеленский поблагодарил украинских защитников. По его словам, сегодня, когда большинство мира вспоминает и чтит память воинов Второй мировой войны, надо чувствовать, что сегодняшние российские нацисты продолжают свою войну. Глава государства подчеркнул, что противник все еще пытается вернуть те же безумные порядки, которые проиграли во Второй мировой.

Читайте также:

"Россия угрожает почти всем своим соседям и всей Европе, а не кому-то одному. И именно в таких лесах, на таких землях, как эти — на Днепровщине и на востоке нашей страны - на Донбассе, Харьковщине, на Сумщине, также на Черниговщине, — предыдущие поколения украинцев сражались против оккупанта во Второй мировой, и сейчас здесь наши украинские герои защищают жизнь народа и право народа на жизнь, защищают от этого российского оккупанта, который так похож на того, из двадцатого века", — говорит Зеленский.

Он сообщил, что на фронте надо больше НРК. По его словам, Украина будет стараться добавить финансирование, чтобы бригады могли дорабатывать свои разработки.

Зеленский заявил, что все, что помогает защищать жизнь наших воинов и уничтожать оккупанта, — все будет поддерживаться.

"Зафиксировали имеющиеся дефициты в снабжении — я проведу Ставку по тому, что сегодня мы обсудили. Мы подробно говорили о логистике — логистике всех типов, и это обеспечение наших позиций, а также такие вещи, как ремонт дорог на всей территории рядом с фронтом. Днепровщине, в частности, надо над этим поработать больше, качество дорог — это скорость спасения раненых воинов прежде всего", — рассказал украинский лидер.

Кроме того, важные вещи были также по защите Никополя и Марганца, поскольку там очень тяжелая угроза дронов.

Отдельное внимание уделили также Донецкой области и ключевым направлениям обороны в регионе

Встречи в США

Глава государства рассказал, что был доклад секретаря СНБО Рустема Умерова после встреч в США с представителями лидера Штатов Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Было содержательно. Рассчитываем, что поможет усилить наши позиции. И гуманитарные вопросы — надо их решать, надо освобождать людей из плена. Это очень важно. Очень надеемся, что все получится", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера, 8 мая Зеленский провел совещание в Днепропетровской области относительно ситуации с безопасностью. В частности, говорили о защите критической инфраструктуры и состоянии ПВО.

Кроме того, сегодня украинский лидер посетил пункт управления 67-й отдельной механизированной бригады. Там он говорил с защитниками о потребностях подразделений и оперативной ситуации.