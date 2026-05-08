Главная Новости дня Эвакуация и ПВО: Зеленский провел совещание на Днепропетровщине

Эвакуация и ПВО: Зеленский провел совещание на Днепропетровщине

Дата публикации 8 мая 2026 16:42
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания на Днепропетровщине 8 мая 2026 года. Фото: ОПУ

В пятницу, 8 мая, на Днепропетровщине состоялось совещание с участием Президента Украины Владимира Зеленского по ситуации с безопасностью в регионе. Обсуждались защита критической инфраструктуры, работа систем РЭБ, а также состояние противовоздушной обороны. Отдельное внимание во время совещания его участники уделили эвакуации населения и ремонту дорог вблизи фронта.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Сегодня, 8 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание, посвященное ситуации с безопасностью на Днепропетровщине. В центре обсуждения были вопросы защиты инфраструктуры, усиления средств радиоэлектронной борьбы и восстановления поврежденных объектов.

Председатель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа доложил о мерах по укреплению защиты критической инфраструктуры и размещению средств РЭБ в регионе. Также он проинформировал об эвакуации жителей из определенных населенных пунктов и выполнении плана устойчивости области.

Отдельно речь шла о ремонте дорог и обустройстве антидронових коридоров в соответствии с запросами военных. Президент подчеркнул важность этого направления и его влияние на скорость эвакуации раненых.

Читайте также:

"Мы подробно говорили о логистике — логистике всех типов, и это обеспечение наших позиций, а также такие вещи, как ремонт дорог на всей территории рядом с фронтом. Днепровщине, в частности, надо над этим поработать больше, качество дорог — это скорость спасения раненых воинов прежде всего", — отметил Зеленский.

Также командование доложило о ситуации на направлениях фронта, состоянии противовоздушной обороны, контрдиверсионной деятельности и криминогенной ситуации в области.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 8 мая на пункте управления 67-й ОМБр Владимир Зеленский обсудил с воинами имеющиеся дефициты в снабжении и увеличение количества НРК. Также глава государства заслушал доклады. Президент отметил защитников государственными наградами.

Новини.LIVE также писали, что 8 мая Владимир Зеленский анонсировал визит в Украину представителей Президента США Дональда Трампа. Ожидается, что они приедут в Киев на рубеже весны и лета.

Владимир Зеленский ВСУ Днепропетровская область
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
