Евакуація та ППО: Зеленський провів нараду на Дніпропетровщині

Нарада щодо безпекової ситуації на Дніпровщині: детально про ліквідацію наслідків російських ударів, захист критичної інфраструктури, роботу ППО в регіоні та логістику. Евакуація поранених, постачання на фронт – усе це залежить, зокрема, від якості доріг та їх захищеності. Роботи над цим має бути більше у громадах Дніпровщини, потрібно прискорюватися. Практично постійна дронова загроза в Нікополі та Марганці – обговорили посилення засобів РЕБ та дії ППО в області.



Були доповіді військових щодо ситуації в районах Степногірська, Оріхова та Гуляйполя. Також обговорили контрдиверсійну та антитерористичну роботу, протидію вербуванню українців і безпекову ситуацію в регіоні загалом. Окрема увага – Донеччині та ситуації в Чорному морі.



Дякую всім, хто працює заради захисту Дніпровщини та всієї України.

