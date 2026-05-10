Зеленский: обмен 1000 на 1000 готовится и должен быть проведен

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжается подготовка к обмену пленными с РФ в формате 1000 на 1000, о котором договорились во время обсуждения относительно трехдневного перемирия.

Об этом Зеленский заявил в своем обращении, вечером 10 апреля.

Обмен пленных — готовится

По словам президента, обмен должен быть проведен, как и обещалось, добавив, что эти обязательства взяли на себя США.

"В настоящее время продолжаются наши переговоры с американской стороной о гарантиях выполнения договоренностей, достигнутых недавно и о которых говорил президент США. Обмен пленными 1000 на 1000 — готовится и должен быть проведен. Эти гарантии брали на себя США", — сказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что Путин наконец готов к встречам.

"Немножко подтолкнули мы его, и мы давно приготовились к встречам, то надо находить формат. Надо заканчивать эту войну, надежно гарантировать безопасность", — заявил президент Украины.

Напомним, как писали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп лично просил Зеленского согласиться на трехдневное перемирие по случаю 9 мая, чтобы РФ могла провести парад на Красной площади. Именно тогда и был анонсирован большой обмен пленными.

После проведения парада Путин вышел с заявлениями к журналистам, в которых заявил, что Украина якобы не готова к обмену. Кроме того, российский диктатор высказался, что окончание войны — дело только России и Украины.