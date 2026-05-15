Освобожденные украинцы из российского плена.

Из российского плена вернулись еще 205 украинцев. Речь идет о воинах Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Известно, что это первый этап обмена в формате 1000 на 1000.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 15 мая, передает Новини.LIVE.

Обмен пленными 15 мая

Среди освобожденных украинцев рядовые, сержанты и офицеры. Зеленский сообщил, что большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Воины защищали Украину в Мариуполе и "Азовсталь", на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.

"Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины, и нашей команде. Спасибо всем партнерам, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе", — добавил глава государства.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на американского лидера Дональда Трампа, он объявлял перемирие между Украиной и Россией с 9 по 11 мая. Кроме того, он анонсировал обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Однако впоследствии российский диктатор Владимир Путин попытался обвинить Украину в срыве обмена пленными. Он заявлял, что "Киев не готов". В ОП отреагировали и отметили, что слова Путина не соответствуют действительности.

А украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что продолжается подготовка к обмену. По его словам, обязательства взяли на себя США.