Силы обороны дроном освободили из плена РФ двух бойцов

Военный с дроном. Фото: "АрмияInform"

Украинские военные с помощью тяжелого дрона смогли освободить из плена россиян воинов Украины. Это произошло тогда, когда оккупанты враг вывадил, что это произошло во время того, как враг вел пленных позиции армии РФ.



Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook 21 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как военные освободили из плена солдат дроном

В бригаде проинформировали, что инцидент произошел в апреле на Северо-Слобожанском направлении. В частности, во время атаки РФ на позиции соседнего подразделения двое украинских военных оказались в плену.

Тогда командование обратилось за поддержкой к экипажу тяжелого дрона "Вампир" 21-й бригады, который находился вблизи района боев.

Операторы БПЛА оперативно подготовили беспилотник и отправились на перехват. На тот момент оккупанты уже отводили пленных в направлении своих позиций, однако ситуация резко изменилась после появления в небе тяжелого украинского дрона.

"Услышав "Вампира", оккупанты растерялись, запаниковали, бросили пленных и попытались убежать", — рассказали в бригаде.

Читайте также:

Убежать россиянам не удалось. После точных ударов дронщиков двух оккупантов ликвидировали, а украинские защитники смогли вырваться из плена.

Как сообщили в соседнем подразделении, оба военнослужащих успешно вернулись к своим.

В 21-й ОМБр отметили, что это первый именно зафиксированный случай на Северо-Слобожанском направлении, когда воинов украинской армии удалось освободить из плена благодаря беспилотнику.

Отмечают, что операцию провел экипаж "Вампира" под руководством 23-летнего военного с позывным "Рубин". В бригаде также поблагодарили всех членов экипажа - "Рубина", "Балту", "Балу" и "дядю Колю".

Как сообщало Новини.LIVE, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, Россия в 2026 году планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов. Кроме того, враг масштабирует БпС, копируя украинские технологические и тактические решения.

Также мы писали, что по словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, Россия пока не имеет возможности существенно нарастить производство ударных дронов из-за проблем с поставками комплектующих.