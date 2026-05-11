Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Силы обороны дроном освободили из плена РФ двух бойцов

Силы обороны дроном освободили из плена РФ двух бойцов

Ua ru
Дата публикации 11 мая 2026 02:30
Силы обороны дроном освободили из плена РФ двух бойцов
Военный с дроном. Фото: "АрмияInform"

Украинские военные с помощью тяжелого дрона смогли освободить из плена россиян воинов Украины. Это произошло тогда, когда оккупанты враг вывадил, что это произошло во время того, как враг вел пленных позиции армии РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook 21 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как военные освободили из плена солдат дроном

В бригаде проинформировали, что инцидент произошел в апреле на Северо-Слобожанском направлении. В частности, во время атаки РФ на позиции соседнего подразделения двое украинских военных оказались в плену.

Тогда командование обратилось за поддержкой к экипажу тяжелого дрона "Вампир" 21-й бригады, который находился вблизи района боев.

Операторы БПЛА оперативно подготовили беспилотник и отправились на перехват. На тот момент оккупанты уже отводили пленных в направлении своих позиций, однако ситуация резко изменилась после появления в небе тяжелого украинского дрона.

"Услышав "Вампира", оккупанты растерялись, запаниковали, бросили пленных и попытались убежать", — рассказали в бригаде.

Читайте также:

Убежать россиянам не удалось. После точных ударов дронщиков двух оккупантов ликвидировали, а украинские защитники смогли вырваться из плена.

Как сообщили в соседнем подразделении, оба военнослужащих успешно вернулись к своим.

В 21-й ОМБр отметили, что это первый именно зафиксированный случай на Северо-Слобожанском направлении, когда воинов украинской армии удалось освободить из плена благодаря беспилотнику.

Отмечают, что операцию провел экипаж "Вампира" под руководством 23-летнего военного с позывным "Рубин". В бригаде также поблагодарили всех членов экипажа - "Рубина", "Балту", "Балу" и "дядю Колю".

Как сообщало Новини.LIVE, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, Россия в 2026 году планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов. Кроме того, враг масштабирует БпС, копируя украинские технологические и тактические решения.

Также мы писали, что по словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, Россия пока не имеет возможности существенно нарастить производство ударных дронов из-за проблем с поставками комплектующих.

пленные дроны война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации