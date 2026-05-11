Сили оборони дроном звільнили з полону РФ двох бійців

Військовий з дроном. Фото: "АрміяInform"

Українські військові за допомогою важкого дрона змогли звільнити з полону росіян воїнів України. Це сталося тоді, коли окупанти ворог вивадив, що це сталося під час того, як ворог вів полонених позиції армії РФ.



Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook 21 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Як військові звільнили з полону солдат дроном

У бригаді поінформували, що інцидент трапився у квітні на Північно-Слобожанському напрямку. Зокрема, під час атаки РФ на позиції сусіднього підрозділу двоє українських військових опинилися у полоні.

Тоді командування звернулося по підтримку до екіпажу важкого дрона "Вампір" 21-ї бригади, який перебував поблизу району боїв.

Оператори БПЛА оперативно підготували безпілотник та вирушили на перехоплення. На той момент окупанти вже відводили полонених у напрямку своїх позицій, однак ситуація різко змінилася після появи у небі важкого українського дрона.

"Почувши "Вампіра", окупанти розгубилися, запанікували, кинули полонених і спробували втекти", — розповіли у бригаді.

Втекти росіянам не вдалося. Після влучних ударів дронарів двох окупантів ліквідували, а українські захисники змогли вирватися з полону.

Як повідомили у сусідньому підрозділі, обидва військовослужбовці успішно повернулися до своїх.

У 21-й ОМБр наголосили, що це перший саме зафіксований випадок на Північно-Слобожанському напрямку, коли воїнів української армії вдалося звільнити з полону завдяки безпілотнику.

Зазначають, що операцію провів екіпаж "Вампіра" під керівництвом 23-річного військового з позивним "Рубін". У бригаді також подякували всім членам екіпажу — "Рубіну", "Балті", "Балу" та "дядькові Колі".

