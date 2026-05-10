В ОП опровергли слова Путина о неготовности Украины к обмену

Обмен пленными. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы не готова к обмену военнопленными. Такая информация неправдива. Работа над обменом, который должен состояться в формате "1000 на 1000", продолжается.

Об этом со ссылкой на источник в Офисе Президента сообщило Суспільне, передает Новини.LIVE.

Обмену — быть!

"Утверждения Владимира Путина о том, что Украина якобы заявила РФ о неготовности к обмену пленными, не соответствуют действительности", — отметил представитель ОП.

По его словам, договоренностей удалось достичь благодаря посредничеству США — реализация обмена тоже зависит от американской стороны, которая должна выступить гарантом. Сейчас над этим работают.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Россия пытается сорвать обмен. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев не готов обменивать российских пленных на своих граждан. По его словам, Украина дала это понять накануне Дня Победы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского писал, что 9–11 мая продлится перемирие с РФ. В течение этого периода должен состояться обмен военнопленными. Его проведут в формате "1000 на 1000".