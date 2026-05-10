​В ОП спростували слова Путіна про неготовність України до обміну

Обмін полоненими. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито не готова до обміну військополоненими. Така інформація неправдива. Робота над обміном, який має відбутися у форматі "1000 на 1000", триває.

Про це з посиланням на джерело в Офісі Президента повідомило Суспільне, передає Новини.LIVE.

Реклама

Обміну — бути!

"Твердження Володимира Путіна про те, що Україна нібито заявила РФ про неготовність до обміну полоненими, не відповідають дійсності", — зазначив представник ОП.

За його словами, домовленостей вдалося досягнути завдяки посередництву США — реалізація обміну теж залежить від американської сторони, яка має виступити гарантом. Наразі над цим працюють.

Реклама

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Росія намагається зірвати обмін. Президент РФ Володимир Путін заявив, що Київ не готовий обмінювати російських полонених на своїх громадян. За його словами, Україна дала це зрозуміти напередодні Дня Перемоги.

Читайте також:

Реклама

Також Новини.LIVE з посиланням на президента України Володимира Зеленського писав, що 9–11 травня триватиме перемир'я із РФ. Упродовж цього періоду має відбутися обмін військополоненими. Його проведуть у форматі "1000 на 1000".