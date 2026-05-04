Вважалися полоненими: РФ передала 375 тіл українців

Повернення тіл українців з Росії. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Facebook

Росія передала 375 тіл українців, які вважалися полоненими. Серед них — як військові, так і цивільні. Українська сторона фіксує всі обставини та ознаки, які можуть свідчити про порушення міжнародного права.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка в інтерв’ю "Укрінформу".

РФ передала 375 мертвих українців, що вважались полоненими

Керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко повідомив, що у межах репатріаційних заходів Росія передала тіла українців, частину з яких раніше підтверджували як полонених.

Він уточнив, що частина людей була підтверджена як полонені Міжнародним комітетом Червоного Хреста, інших — підтверджували свідчення звільнених.

"На жаль, у рамках репатріаційних заходів Росія передала 375 мертвих військових і цивільних українців, які вважалися полоненими. З них 146 були підтверджені МКЧХ як полонені, а перебування в полоні 229-х людей були підтверджені іншими джерелами, серед яких свідчення звільнених з полону, що вони були живі. Росія віддала їхні тіла з ознаками тортур, виснаження, ненадання медичної допомоги", — сказав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Читайте також:

Охріменко додав, що всі подібні випадки документуються українськими правоохоронцями та передаються до Міжнародного кримінального суду.

"По великому рахунку, відповідно третьої Женевської конвенції, Російська Федерація несе відповідальність за життя і здоров’я полонених, яких утримує. І коли вона повідомляє МКЧХ, що захопила в полон таких то військових, то гарантує задоволення їхніх базових потреб на їжу, одяг, медичне забезпечення. Росія не виконує ці зобов’язання і коли нам передають тіла полонених, ми вкотре фіксуємо воєнні злочини", — зазначив керівник Секретаріату Коордштабу.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно керівник ОПУ Кирило Буданов заявив, що повернення українських полонених із російської неволі є результатом злагодженої роботи багатьох структур. Він наголосив на важливості спільних зусиль у цьому процесі.

Новини.LIVE також писали, що наприкінці квітня 2026 року Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нові обміни полоненими, які можуть відбутися вже найближчим часом. Це питання обговорювали під час наради з Координаційним штабом, де також проаналізували попередні результати та визначили подальші кроки. За словами глави держави, триває підготовка списків і робота над поверненням як військових, так і цивільних українців.