Считались пленными: РФ передала 375 тел украинцев

Возвращение тел украинцев из России.

Россия передала 375 тел украинцев, которые считались пленными. Среди них — как военные, так и гражданские. Украинская сторона фиксирует все обстоятельства и признаки, которые могут свидетельствовать о нарушении международного права.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко в интервью "Укринформу".

Руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко сообщил, что в рамках репатриационных мероприятий Россия передала тела украинцев, часть из которых ранее подтверждали как пленных.

Он уточнил, что часть людей была подтверждена как пленные Международным комитетом Красного Креста, других — подтверждали показания освобожденных.

"К сожалению, в рамках репатриационных мероприятий Россия передала 375 мертвых военных и гражданских украинцев, которые считались пленными. Из них 146 были подтверждены МККК как пленные, а пребывание в плену 229-х человек были подтверждены другими источниками, среди которых свидетельства освобожденных из плена, что они были живы. Россия отдала их тела с признаками пыток, истощения, неоказания медицинской помощи", — сказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Охрименко добавил, что все подобные случаи документируются украинскими правоохранителями и передаются в Международный уголовный суд.

"По большому счету, согласно третьей Женевской конвенции, Российская Федерация несет ответственность за жизнь и здоровье пленных, которых удерживает. И когда она сообщает МККК, что захватила в плен таких то военных, то гарантирует удовлетворение их базовых потребностей на еду, одежду, медицинское обеспечение. Россия не выполняет эти обязательства и когда нам передают тела пленных, мы в очередной раз фиксируем военные преступления", — отметил руководитель Секретариата Коордштаба.

