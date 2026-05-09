Трамп заявив, що це він домовився про перемир'я з Путіним і Зеленським

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме він домовився з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським про припинення вогню. Також сторони погодили обмін полоненими.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп сказав спілкуючись з журналістами біля Білого дому.

Заява Трампа про припинення вогню в Україні

За словами президента США, і Володимир Путін, і Володимир Зеленський "охоче погодилися" на тимчасове перемир'я.

"Я запитав, і президент Путін погодився, президент Зеленський погодився, обидва охоче. І у нас є певний період часу, коли вони не будуть вбивати людей", — сказав Трамп.

Він також заявив, що сторони погодили обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" та висловив сподівання на подальше продовження режиму припинення вогню.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, 9 травня в Україні розпочалося триденне перемир'я із РФ. Володимир Зеленський заявив, що Україна не завдаватиме ударів по Червоній площі 9 травня та підписав указ про дозвіл на проведення параду.

Водночас Дональд Трамп вважає, що перемир'я між Україною та РФ може тривати більше, ніж три дні. Американський лідер бажає, аби "це зупинилося".