Перемир'я між Україною та РФ може тривати понад три дні: заява Трампа

Перемир'я між Україною та РФ може тривати понад три дні: думка Трампа
Перемир'я між Україною та РФ може продовжитися навіть після 11 травня. Російсько-українська війна — найгірше, що трапилося з часів Другої світової війни. Було б добре, якби вона закінчилася.
Про це під час спілкування із журналістами заявив президент США Дональд Трамп, передає Новини.LIVE.
Думка Трампа щодо ймовірного продовження перемир'я
У відповідь на питання журналіста щодо того, чи може перемир'я тривати понад три дні, Трамп зазначив, що це можливо.
"Я б хотів, щоб це зупинилося. Росія і Україна (російсько-українська війна, — Ред.) — це найгірше, що трапилося з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат. 25 тисяч молодих солдатів щомісяця. Це безумство. Так що цілком може бути", — підсумував президент США.
Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 9 травня о 00:00 розпочалося перемир'я між Україною та РФ. Припинення вогню триватиме впродовж трьох днів: 9–11 травня. Україна не завдаватиме ударів по Красній площі під час параду, але в разі російських обстрілів надасть дзеркальну відповідь.
Також Новини.LIVE писав, що президент США Дональд Трамп оголосив триденне перемир'я між Україною та РФ. 9–11 травня мають повністю припинитися бойові дії. Крім того, очікується обмін полоненими.