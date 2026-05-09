Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Перемирие между Украиной и РФ может длиться более трех дней: мнение Трампа

Перемирие между Украиной и РФ может длиться более трех дней: мнение Трампа

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 05:05
Перемирие между Украиной и РФ может длиться более трех дней: заявление Трампа
Дональд Трамп. Фото: Donald J. Trump/X

Перемирие между Украиной и РФ может продолжиться даже после 11 мая. Российско-украинская война — худшее, что случилось со времен Второй мировой войны. Было бы хорошо, если бы она закончилась.

Об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп, передает Новини.LIVE.

Мнение Трампа относительно вероятного продолжения перемирия

В ответ на вопрос журналиста касательно того, может ли перемирие длиться более трех дней, Трамп отметил, что это возможно.

"Я бы хотел, чтобы это остановилось. Россия и Украина (российско-украинская война, —  Ред.) — это худшее, что случилось со времен Второй мировой войны с точки зрения человеческих потерь. 25 тысяч молодых солдат ежемесячно. Это безумие. Так что вполне может быть", — подытожил президент США.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 9 мая в 00:00 началось перемирие между Украиной и РФ. Прекращение огня продлится в течение трех дней: 9-11 мая. Украина не будет наносить удары по Красной площади во время парада, но в случае российских обстрелов даст зеркальный ответ.

Читайте также:

Также Новини.LIVE писал, что президент США Дональд Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и РФ. 9–11 мая должны полностью прекратиться боевые действия. Кроме того, ожидается обмен пленными.

Дональд Трамп перемирие война в Украине
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации