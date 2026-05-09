Перемирие между Украиной и РФ может длиться более трех дней: заявление Трампа

Дональд Трамп. Фото: Donald J. Trump/X

Перемирие между Украиной и РФ может продолжиться даже после 11 мая. Российско-украинская война — худшее, что случилось со времен Второй мировой войны. Было бы хорошо, если бы она закончилась.

Об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп, передает Новини.LIVE.

Мнение Трампа относительно вероятного продолжения перемирия

В ответ на вопрос журналиста касательно того, может ли перемирие длиться более трех дней, Трамп отметил, что это возможно.

"Я бы хотел, чтобы это остановилось. Россия и Украина (российско-украинская война, — Ред.) — это худшее, что случилось со времен Второй мировой войны с точки зрения человеческих потерь. 25 тысяч молодых солдат ежемесячно. Это безумие. Так что вполне может быть", — подытожил президент США.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 9 мая в 00:00 началось перемирие между Украиной и РФ. Прекращение огня продлится в течение трех дней: 9-11 мая. Украина не будет наносить удары по Красной площади во время парада, но в случае российских обстрелов даст зеркальный ответ.

Читайте также:

Также Новини.LIVE писал, что президент США Дональд Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и РФ. 9–11 мая должны полностью прекратиться боевые действия. Кроме того, ожидается обмен пленными.