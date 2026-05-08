День памяти и победы: высокая цена, которую помнит мир

Мероприятия к празднованию Дня памяти и победы над нацизмом в 2025 году.

В пятницу, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Государственный праздник был установлен 29 мая 2023 года Верховной Радой Украины вместо Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая, который приходился в один день с советским Днем победы. В годовщину капитуляции нацистской Германии в Украине начиная с 2016 года до 2023 года отмечался 8 мая памятный день — День памяти и примирения.

Новини.LIVE рассказывают, как этот праздник появился в Украине.

Как 8 мая стало днем памяти в Украине

Исторически 8 мая связано с событием 1945 года, когда нацистская Германия подписала Акт о безоговорочной капитуляции. Именно эта дата считается символическим завершением войны в Европе. Уже в день капитуляции во многих странах мира состоялись массовые празднования, а впоследствии 8 мая закрепилось как ключевой день памяти и победы над нацизмом в европейской традиции.

На международном уровне важную роль сыграла резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 2004 года, которой были провозглашены Дни памяти и примирения 8-9 мая. Их цель — чествование всех жертв Второй мировой войны и напоминание о необходимости мира и недопущения подобных трагедий в будущем.

В Украине первые шаги к изменению этой даты были сделаны в 2015 году, когда президентским указом 8 мая было введено как День памяти и примирения. Тогда упор делался не на праздновании, а на чествовании погибших, участников борьбы против нацизма и жертв войны.

Чествование Дня памяти и победы над нацизмом в Украине.

В 2016-2023 годах 8 мая уже официально отмечалось как памятный день, что постепенно формировало новую традицию.

В 2023 году произошел окончательный переход к новому формату. Президент Украины подал законопроект, который предусматривал установление 8 мая как государственного праздника — Дня памяти и победы над нацизмом. Верховная Рада поддержала эту инициативу, и таким образом была отменена советская модель празднования 9 мая как главной даты.

Современное значение этого дня заключается в чествовании вклада украинского народа в победу над нацизмом, памяти о миллионах погибших и осмыслении трагедии Второй мировой войны. Украина подчеркивает европейскую традицию памяти, где главным является не триумф войны, а человеческие потери и ценность мира.

Таким образом, День памяти и победы над нацизмом стал важной частью государственной политики памяти, которая сочетает историческую правду, международные подходы и современное понимание уроков Второй мировой войны.

Вторая мировая война

Вторая мировая война стала для Украины одной из крупнейших национальных трагедий. Она началась еще 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу, когда украинские территории впервые ощутили последствия боевых действий. С 22 июня 1941 года, после вторжения Германии и ее союзников в СССР, Украина полностью оказалась в зоне активных боевых действий. Ее территория стала одним из главных театров войны в Европе.

Война принесла Украине огромные человеческие потери. Миллионы людей были мобилизованы в различные армии, участвовали в боевых действиях или стали жертвами оккупационных режимов. Украинская земля пережила массовые разрушения, депортации, голод, репрессии и преступления против гражданского населения. Общие потери Украины оцениваются в более чем восемь миллионов человек.

Особенностью этой войны для Украины стало то, что ее территория оказалась между двумя тоталитарными системами — нацистской Германией и Советским Союзом, которые действовали в собственных геополитических интересах и не считались с жизнью людей. Это привело к масштабным преступлениям, уничтожению целых общин и использованию украинских земель как ресурсной базы войны.

Несмотря на трагедию, украинцы внесли значительный вклад в победу над нацизмом. Они воевали в составе различных армий Антигитлеровской коалиции, участвовали в партизанском движении и подполье, а также обеспечивали тыловую поддержку. Украина стала одним из ключевых регионов, где решалась судьба войны.

Однако завершение войны не принесло Украине настоящей свободы. После изгнания нацистских войск страна снова оказалась под контролем советского режима, который сопровождался новыми репрессиями, депортациями и политическим террором.

Таким образом, для Украины война фактически не завершилась миром в полном смысле этого слова. Современное осмысление Второй мировой войны в Украине базируется на отказе от советской пропагандистской модели "культа победы".

Вместо этого акцент делается на памяти о людях, которые погибли, и на ценности мира как главного урока истории. Именно поэтому 8 мая рассматривается как день скорби и памяти, а не как повод для празднования.

Важно также понимать, что победа над нацизмом была результатом усилий десятков стран и сотен народов, а не одного государства. После войны была создана Организация Объединенных Наций, к основанию которой присоединилась и Украина, что стало попыткой предотвратить новые глобальные конфликты.

Уроки Второй мировой войны для мира

Сегодня уроки Второй мировой войны остаются актуальными. Они напоминают, что агрессия, игнорирование международного права и слабая реакция мира на угрозы могут приводить к масштабным трагедиям. В современных условиях Украина снова сталкивается с военной агрессией, и этот исторический опыт приобретает новое значение.

Возложение цветов к могиле Неизвестного солдата.

Дни памяти и примирения призваны не только чествовать прошлое, но и формировать ответственное отношение к будущему. Они напоминают о ценности человеческой жизни, необходимости мира и важности совместных усилий для недопущения повторения катастрофы мировой войны.

Как писали Новини.LIVE, в ходе Второй мировой войны на территории Украины произошла также Корюковская трагедия. Тогда военная жандармерия убила 6700 жителей поселка Корюковка в Черниговской области. Гражданское население сгоняли в дома и расстреливали.

Отметим, что 8 и 9 мая являются важными датами для России. Кремль празднует победу Советского союза военным парадом. Однако в этом году российский диктатор опасается украинских дронов, поэтому призвал Украину к перемирию в эти дни. Украинская сторона взамен требовала дни тишины с 6 мая. Сегодня российские войска нарушили прекращение огня, нанеся атаки по детсаду в Сумах.