Корюковская трагедия — как нацисты убили более 6 тысяч человек

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 09:22
Корюковская трагедия — 83 года от массового убийства 6700 человек на Черниговщине
Чествование памяти Корюковской трагедии. Фото: koryukivka-rada.gov.ua

Проходит 83 года со дня Корюковской трагедии — массового убийства, произошедшего 1–2 марта 1943 года во время Второй мировой войны. Тогда отряды венгерской военной жандармерии убили 6700 жителей поселка Корюковка в Черниговской области.

Новини.LIVE напоминают о Корюковской трагедии.

Корюковская трагедия

Корюковка стала крупнейшим поселением в Европе, которое нацисты полностью стерли с лица земли во время карательной операции в годы Второй мировой войны.

По масштабу человеческих потерь Корюковская трагедия значительно превышает другие известные преступления против мирного населения.

В феврале 1943 года советское партизанское соединение под командованием Алексея Федорова вернулось из Брянщины и расположилось в корюковских лесах. Оно начало сбор продовольствия по селам, а также акции против оккупантов.

Вшанування пам’яті Корюківської трагедії
Люди чтят память. Фото: koryukivka-rada.gov.ua

Позже за это нацисты сожгли Гуту Студенецкую, Тихоновичи и часть Перелюба. Прежде всего они расстреливали гражданских мужчин.

Одним из методов давления оккупационных властей на партизан стали аресты их семей в Корюковке — задержанных, вероятно, готовили к казни.

Толчком к нападению на поселок стало обращение командира взвода партизанского соединения Феодосия Ступака. Его двух сыновей посадили в корюковскую тюрьму, а жену расстреляли. В отсутствие Федорова обязанности командира исполнял Николай Попудренко — именно он отдал приказ об атаке.

В ночь на 27 февраля 1943 года партизаны соединения Федорова атаковали немецко-венгерский гарнизон в Корюковке и нанесли ему сокрушительное поражение.

Корюківська трагедія
Почтение памяти Корюковской трагедии. Фото: koryukivka-rada.gov.ua

Массовое убийство

В ответ на советскую партизанскую акцию с целью "мести и запугивания" немцы начали выполнять приказ по уничтожению Корюковки. В течение 1-2 марта гражданское население сгоняли в дома и расстреливали.

Нацисты вернулись в населенный пункт 9 марта. Они убили и дожгли всех, кто спрятался, или убежал в лес.

Меморіал пам’яті жертв Корюківської трагедії в місті Корюківка
Мемориал памяти жертв Корюковской трагедии. Фото: Wikipedia

В результате карательной операции в Корюковке погибли около 7 тысяч мирных жителей, а 1290 зданий были сожжены. Личности 5612 убитых так и не удалось установить.

Поселок фактически стерли с лица земли — большинство застройки уничтожили, а его население почти полностью истребили.

Вторая мировая война

Украинский лидер Владимир Зеленский 27 января почтил память жертв Холокоста в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр".

А в ноябре прошлого года исполнилось 82 года, как советские войска во время Киевской наступательной операции освободили столицу Украины от немецко-фашистских оккупантов.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, как американцы в 1945 году сбросили ядерное оружие на японский город Хиросиму, а также Нагасаки.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
