Почему США сбросили бомбы и кто был против — 80 лет после Хиросимы и Нагасаки

Японский город Хиросима после ядерной бомбардировки. Фото: Reuters

6 августа 1945 года — день, который изменил представление мира о катастрофе. Человечество впервые увидело на что способна ядерная бомба. Американцы сбросили оружие массового поражения на японский город Хиросиму. А через три дня, 9 августа — атаковали Нагасаки.

Новини.LIVE к 80 годовщине чествования жертв трагедии рассказывают детали.

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Почему США решились испытать ядерное оружие на людях?

Нацистская Германия уже капитулировала, но Вторая мировая война еще не закончилась. Япония не хотела сдаваться, хотя союзники выбили их с Филиппин, Бирмы и Борнео, а также захватили стратегически важные японские острова Иводзиму и Окинаву.

Солдаты Токио сражались насмерть и даже не рассматривали вариант капитуляции. Вместо этого американское командование выбрало стратегию бомбардировки при поддержке австралийских, британских и канадских дивизий. Стремились уничтожить сначала предприятия, а затем ударить и по гражданским кварталам, чтобы подорвать моральный дух японцев.

Планы изменились, когда ученые из "Манхэттенского проекта" изобрели ядерную бомбу, а уже 16 июля 1945 года провели первые успешные испытания ядерного оружия на полигоне в Нью-Мексико.

Ядерную бомбу под сатирическим названием "Малыш" сбросили на Хиросиму 6 августа, а "Толстяк" — через три дня на Нагасаки. От мощных взрывов погибло около 80 тысяч человек и еще более 200 тысяч получили радиоактивное заражение. Окна повыбивало в радиусе до 20 км. Кожа японцев сгорала на глазах.

Около 150 метров от эпицентра взрыва в Хиросиме. Фото: Hiroshima Peace Memorial Museum

Япония подписала капитуляцию 14 августа и передала контроль над государством американцам.

Нагасаки не было в списке "смерти"

Американцы составили список из пяти стратегически рекомендованных для бомбардировки городов:

Кокура — там располагался крупнейший завод по производству боеприпасов;

Хиросима — портовый и военный узел;

Йокогама — центр самолетов, станков и нефтеперерабатывающей промышленности;

Ниигата — металлургические и нефтеперерабатывающие заводы;

Киото — бывшая столица, промышленный и культурный центр.

Последний город спас военный министр Генри Стимсон, который восхищался Киото еще со времен своего свадебного путешествия и убедил президента Трумэна отказаться от этой идеи. Поэтому вместо Киото в списке "смерти" оказались Нагасаки — крупнейший центр судостроения и производства военно-морских боеприпасов.

Для второго удара выбрали Кокуру, а Нагасаки оставили запасным вариантом. Перед вылетом бомбардировщик B-29 под командованием майора Чарльза Суини оказался неисправным — проблемы с помпой резервного бака с топливом. Ремонт и ожидание были слишком рискованны, ведь бомба "Толстяк" уже находилась в боевом режиме.

Сбросить боеголовку на Кокуру так и не удалось. Видимость над городом была минимальная — черный дым затмил 70% города. Работники местного металлургического комбината подожгли бочки с каменноугольной смолой.

После часа кружения и трех неудачных попыток пилот решил атаковать Нагасаки.

Нагасаки после сброса "Толстяка". Фото: Courtesy National Archives.

Один пилот планировал суицид, другой — доволен работой

Единственный пилот, который публично показывал муки совести — Клод Роберт Изерли. После участия в воздушной миссии мужчина якобы сошел с ума. Он совершил несколько мелких преступлений и попытался покончить жизнь самоубийством.

Однако, на самом деле летчик лично не сбрасывал бомбы на японские города. Его задача была исследовать состояние погоды над Хиросимой и, когда его коллеги "нажали на курок", он уже вернулся на базу. Поэтому его угрызения совести вызывают немало вопросов у исследователей.

Хиросима в 1945 году. Фото: Hiroshima Peace Memorial Museum

Зато Чарльз Суини, который сбросил атомную бомбу на Нагасаки, до конца жизни придерживался мнения, что все сделал правильно. Якобы, если война продолжалась бы, то жертв было в десятки раз больше.

"Я видел этих прекрасных молодых людей, которых убивала война. Поэтому я не сомневаюсь, что президент Трумэн принял правильное решение о ядерных бомбардировках Японии. Но я молюсь о том, чтобы остаться последним человеком, который командовал военной атомной миссией", — написал он в мемуарах.

Нагасаки после бомбардировки в 1945 году. Фото: Courtesy Imperial War Museums

Более сотни "хибакуся" пережили двойную бомбардировку

Жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в Японии называют "хибакуся". Более 150 человек считались "двойными хибакуся" — им удалось выжить после обеих трагедий. Самая известная история японского инженера Цутому Ямагучи. Он попал под первую бомбу в Хиросиме, получил ранения, но добрался до родного города Нагасаки 8 августа. Через день снова оказался в эпицентре ужаса. Мужчина родился под счастливой звездой, спасся и прожил до 93 лет.

Мать с ребенком "хибакуся" 10 августа 1945 года. Фото: Courtesy National Archives.

Японцы остерегаются потомков "хибакуся"

"Выжившие" после ядерной бомбардировки столкнулись с дискриминацией в обществе. Из-за неосведомленности о последствиях лучевой болезни "хибакуся" не принимали на работу и с ними боялись вступать в брак. Многие японцы до сих пор считают их "заразными" и их детей — "наследниками болезни".

"Девочка с журавликами" стала символом мира и надежды

Двухлетняя девочка Садако Сасаки выжила после атомной бомбардировки Хиросимы. Казалось, что девочка полностью выздоровела, однако через десять лет после трагедии у нее диагностировали лейкемию - так называемую "атомную болезнь", вызванную радиационным облучением.

Садако Сасаки. Фото: SADAKO LEGACY NP0

Садако положили к врачу и тогда она узнала о японской легенде, согласно которой, если человек сложит тысячу бумажных журавликов оригами, сможет загадать желание, которое обязательно сбудется. Она начала составлять журавликов из всего, что попадало в руки: из оберток, клочков бумаги, даже из медицинских этикеток. Девочка желала выздороветь и увидеть мир в мире.

По одной из версий, Садако успела сложить более 1 300 журавликов до своей смерти 25 октября 1955 года, хотя традиционно считается, что ей не хватило несколько сотен. Память о девочке продолжает жить — ее статую с бумажным журавликом в руках установили на Мемориале мира детей. История Садако стала символом борьбы против ядерного оружия, а бумажный журавлик — международным знаком надежды и мира.

Памятник Садоко Сасаки в Хиросиме. Фото: Sadako Legacy NPO

Эффект "Опенгеймера" или новая угроза миру?

Выход фильма "Оппенгеймер" в 2023 году привлек новую волну внимания к теме ядерного оружия и моральной ответственности ученых. Кристофер Нолан рассказал историю создания атомной бомбы, в частности биографию Роберта Оппенгеймера, но одновременно и поднял фундаментальный вопрос этических границ научного прогресса.

Фильм заставил миллионы зрителей по-новому взглянуть на события августа 1945 года — не как на исторический факт, а как на трагедию человечества, которая продолжает эхом отзываться десятилетиями.

В современном мире бумажные журавлики Садако - так же, как и сцены из "Оппенгеймера" — напоминают нам, что за каждым научным открытием стоит человеческая судьба. И хотя атомная энергия может быть использована для добра, ее разрушительный потенциал до сих пор заставляет мир искать баланс между технологическим развитием и сохранением гуманности.

Фильм "Оппенгеймер". Фото: постер

Напомним, американский президент Дональд Трамп назвал условие, которое заставит Путина завершить войну. Также беспилотники ночью ударили по российской инфраструктуре.