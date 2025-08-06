Дрони атакували російську станцію Тацинська та нафтобазу в Брянську

Пожежа після атаки БпЛА. Фото: кадр з відео

У ніч на 6 серпня дрони знову вдарили по об’єктах на території Росії. Зокрема, вдруге поспіль атаковано залізничну станцію "Тацинська" у Ростовській області. Крім того, протягом тієї ж ночі в Брянську пролунала серія гучних вибухів.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Залізничну станцію в Ростовській області атакували вдруге

За повідомленнями місцевих жителів, після вибухів на території станції спалахнула пожежа. Також вони стверджують, що на залізничних коліях перебували вантажні цистерни.

Напередодні, за словами тимчасового виконувача обов’язків губернатора області, дрони також атакували цю місцевість: тоді пожежа виникла на подвір’ї приватного будинку в станиці.

У Брянську, як повідомляють місцеві телеграм-канали, відомо про щонайменше десять детонацій, після чого в районі нафтобази з’явився густий чорний дим.

Наразі офіційної інформації про постраждалих і масштаб руйнувань не оприлюднено.

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, БпЛА атакували станцію в Ростовській області "Тацинська".

Також кількома днями раніше в Генштабі підтвердили успішну атаку на аеропорт в Сочі.