Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дрони атакували об’єкти інфраструктури в Росії дві ночі поспіль

Дрони атакували об’єкти інфраструктури в Росії дві ночі поспіль

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 08:11
Дрони атакували російську станцію Тацинська та нафтобазу в Брянську
Пожежа після атаки БпЛА. Фото: кадр з відео

У ніч на 6 серпня дрони знову вдарили по об’єктах на території Росії. Зокрема, вдруге поспіль атаковано залізничну станцію "Тацинська" у Ростовській області. Крім того, протягом тієї ж ночі в Брянську пролунала серія гучних вибухів.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Залізничну станцію в Ростовській області атакували вдруге

За повідомленнями місцевих жителів, після вибухів на території станції спалахнула пожежа. Також вони стверджують, що на залізничних коліях перебували вантажні цистерни.

Напередодні, за словами тимчасового виконувача обов’язків губернатора області, дрони також атакували цю місцевість: тоді пожежа виникла на подвір’ї приватного будинку в станиці.

У Брянську, як повідомляють місцеві телеграм-канали, відомо про щонайменше десять детонацій, після чого в районі нафтобази з’явився густий чорний дим.

Наразі офіційної інформації про постраждалих і масштаб руйнувань не оприлюднено.

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, БпЛА атакували станцію в Ростовській області "Тацинська".

Також кількома днями раніше в Генштабі підтвердили успішну атаку на аеропорт в Сочі. 

вибух дрони Росія атака БпЛА
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації