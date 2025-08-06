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Главная Новости дня Дроны атаковали объекты инфраструктуры в России две ночи подряд

Дроны атаковали объекты инфраструктуры в России две ночи подряд

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 08:11
Дроны атаковали российскую станцию Тацинская и нефтебазу в Брянске
Пожар после атаки БпЛА. Фото: кадр из видео

В ночь на 6 августа дроны снова ударили по объектам на территории России. В частности, второй раз подряд атакована железнодорожная станция "Тацинская" в Ростовской области. Кроме того, в течение той же ночи в Брянске прозвучала серия громких взрывов.

Об этом сообщают росСМИ.

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По сообщениям местных жителей, после взрывов на территории станции вспыхнул пожар. Также они утверждают, что на железнодорожных путях находились грузовые цистерны.

Накануне, по словам временно исполняющего обязанности губернатора области, дроны также атаковали эту местность: тогда пожар возник во дворе частного дома в станице.

В Брянске, как сообщают местные телеграм-каналы, известно по меньшей мере о десяти детонациях, после чего в районе нефтебазы появился густой черный дым.

На данный момент официальная информация о пострадавших и масштабе разрушений не обнародована.

Напомним, вчера, 5 августа, БпЛА атаковали станцию в Ростовской области "Тацинская".

Также несколькими днями ранее в Генштабе подтвердили успешную атаку на аэропорт в Сочи.

взрыв дроны Россия атака БпЛА
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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