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Дрони атакували залізничну інфраструктуру РФ — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 09:36
Дрони атакували залізницю в Ростовській області РФ
Пожежа на об'єктах РФ. Ілюстративне фото: МНС РФ

У ніч проти 5 серпня невідомі безпілотники атакували залізничну інфраструктуру Росії, внаслідок чого зайнялася пожежа. За даними місцевих ЗМІ, було атаковано залізничну станцію "Тацинська" в Ростовській області.

Про це інформують росЗМІ.

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Цієї ночі, 5 серпня, невідомі безпілотники атакували залізничну станцію "Тацинська", що розташована у Ростовській області Росії.

За словами місцевих жителів, внаслідок атаки на об’єкті сталося загоряння. Очевидці повідомляють, що бачили мінімум шість невідомих дронів по яких працювала російська ППО.

За даними ЗМІ, саме через цей логістичний центр здійснюється транспортування продукції місцевої нафтобази. Також там зазвичай вантажать зерно із місцевого елеватора.

Водночас тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що цієї ночі внаслідок масованої повітряної атаки сталися загоряння.

"Військові відбили в Ростовській області масовану повітряну атаку, знищивши БпЛА в Білій Калитві, Тацинському, Чертковському та Міллеровському районах.

Сталися загоряння. У хуторі Верхнеталовка Міллеровського району загорілася підстанція. Пожежа на площі 500 кв.м ліквідована.

У станиці Тацинська загорівся навіс у дворі приватного будинку. Вогонь оперативно загасили. Ніхто з людей не постраждав", — написав Слюсар.

Нагадаємо, що в ніч проти 5 серпня російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі у місті Лозова Харківської області, внаслідок чого загинув механік.

Згодом в "Укрзалізниці" показали фото наслідків атаки РФ на залізницю у місті Лозова, що на Харківщині.

дрони війна в Україні залізниця Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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