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Удар РФ по залізниці в Лозовій — в УЗ показали наслідки

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 08:17
Удар РФ по залізниці в Лозовій — є загиблий
Наслідки удару РФ по залізниці в Лозовій Харківської області. Фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 5 серпня російські війська завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі у місті Лозова Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув механік, також є поранені серед залізничників.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

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Удар РФ по залізниці в Лозовій — наслідки

Сьогодні вночі, 5 серпня, російські загарбники завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозової. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без жертв.

Внаслідок удару загинув механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

У зв’язку з обстрілом вже прямує об'їзним маршрутом поїзд №66/65 —166/165 Умань — Черкаси — Харків, те саме очікує на інші поїзди Краматорського напрямку — обʼїзд під резервним тепловозом генеруватиме затримку в межах години. Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.

Укрзалізниця атака
Скриншот повідомлення Укрзалізниці/Facebook

Раніше ми інформували, що росіяни в ніч проти 5 серпня здійснили на місто Лозова Харківської області наймасованішу атаку за весь час повномасштабної війни.

Також ми писали, що в ніч проти 5 серпня російські війська безпілотниками атакували Запорізьку область.

Харківська область обстріли війна в Україні залізниця атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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