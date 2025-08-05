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Главная Новости дня Удар РФ по железной дороге в Лозовой — в УЗ показали последствия

Удар РФ по железной дороге в Лозовой — в УЗ показали последствия

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 08:17
Удар РФ по железной дороге в Лозовой — есть погибший
Последствия удара РФ по железной дороге в Лозовой Харьковской области. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по железнодорожной инфраструктуре в городе Лозовая Харьковской области. В результате вражеского обстрела погиб механик, также есть раненые среди железнодорожников.

Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

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Удар РФ по железной дороге в Лозовой — последствия

Сегодня ночью, 5 августа, российские захватчики нанесли массированный удар по железнодорожной инфраструктуре Лозовой. В результате вражеской атаки был поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без жертв.

В результате удара погиб механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В связи с обстрелом уже следует объездным маршрутом поезд №66/65 —166/165 Умань — Черкассы — Харьков, то же самое ожидает другие поезда Краматорского направления — объезд под резервным тепловозом будет генерировать задержку в пределах часа. Пассажиров из/в Лозовую к поездам в Панютино будут доставлять автобусы.

Укрзалізниця атака
Скриншот сообщения Укрзализныци/Facebook

Ранее мы информировали, что россияне в ночь на 5 августа совершили на город Лозовая Харьковской области самую массированную атаку за все время полномасштабной войны.

Также мы писали, что в ночь на 5 августа российские войска беспилотниками атаковали Запорожскую область.

Харьковская область обстрелы война в Украине железная дорога атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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