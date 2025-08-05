РФ атакувала Запорізьку область — є поранені

Росіяни дронами атакували Запорізьку область — є поранені
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Дата публікації: 5 серпня 2025 07:39
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram
В ніч проти 5 серпня російські війська безпілотниками атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожого обстрілу двоє цивільних зазнали поранень.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
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У ніч проти 5 серпня російський FPV-дрон ударив по Біленькому Запорізької області. Внаслідок атаки поранено 43-річну жінку та 49-річного чоловіка.
Наразі їм надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, що росіяни в ніч проти 5 серпня здійснили на місто Лозова Харківської області наймасованішу атаку за весь час повномасштабної війни.
Також в ніч проти 5 серпня вибухи лунали в Одеській області — військові попереджали про загрозу балістики.
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