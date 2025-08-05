РФ атаковала Запорожскую область — есть раненые

Россияне дронами атаковали Запорожскую область — есть раненые
В ночь на 5 августа российские войска беспилотниками атаковали Запорожскую область. В результате вражеского обстрела двое гражданских получили ранения.
Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Атака РФ на Запорожскую область — какие последствия
В ночь на 5 августа российский FPV-дрон ударил по Беленькому Запорожской области. В результате атаки ранены 43-летняя женщина и 49-летний мужчина.
Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, что россияне в ночь на 5 августа совершили на город Лозовая Харьковской области самую массированную атаку за все время полномасштабной войны.
Также в ночь на 5 августа взрывы раздавались в Одесской области — военные предупреждали об угрозе баллистики.
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