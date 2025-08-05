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Россияне дронами атаковали Запорожскую область — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 07:39
РФ атаковала Запорожскую область — есть раненые
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 5 августа российские войска беспилотниками атаковали Запорожскую область. В результате вражеского обстрела двое гражданских получили ранения.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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В ночь на 5 августа российский FPV-дрон ударил по Беленькому Запорожской области. В результате атаки ранены 43-летняя женщина и 49-летний мужчина.

Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Атака РФ на Запорізьку область
Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Напомним, что россияне в ночь на 5 августа совершили на город Лозовая Харьковской области самую массированную атаку за все время полномасштабной войны.

Также в ночь на 5 августа взрывы раздавались в Одесской области — военные предупреждали об угрозе баллистики.

Запорожская область обстрелы дроны война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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