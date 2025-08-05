Дроны атаковали железную дорогу в Ростовской области РФ

Пожар на объектах РФ. Иллюстративное фото: МЧС РФ

В ночь на 5 августа неизвестные беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру России, в результате чего загорелся пожар. По данным местных СМИ, была атакована железнодорожная станция "Тацинская" в Ростовской области.

Об этом информируют росСМИ.

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Этой ночью, 5 августа, неизвестные беспилотники атаковали железнодорожную станцию "Тацинская", расположенную в Ростовской области России.

По словам местных жителей, в результате атаки на объекте произошло возгорание. Очевидцы сообщают, что видели минимум шесть неизвестных дронов по которым работала российская ПВО.

По данным СМИ, именно через этот логистический центр осуществляется транспортировка продукции местной нефтебазы. Также там обычно грузят зерно с местного элеватора.

В то же время временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что этой ночью в результате массированной воздушной атаки произошли возгорания.

"Военные отбили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БпЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах.

Произошли возгорания. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 кв.м ликвидирован.

В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушили. Никто из людей не пострадал", — написал Слюсарь.

Напомним, что в ночь на 5 августа российские оккупанты нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в городе Лозовая Харьковской области, в результате чего погиб механик.

Впоследствии в "Укрзализныце" показали фото последствий атаки РФ на железную дорогу в городе Лозовая, что на Харьковщине.